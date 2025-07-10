Гонконг рвётся в лидеры мирового бизнеса: почему этот успех может обернуться ловушкой

Рейтинг IMD 2025: Гонконг улучшил позиции, став третьим среди 69 экономик

5:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гонконг вновь подтвердил статус одного из ведущих экономических центров мира. В опубликованном 17 июня 2025 года Ежегоднике мировой конкурентоспособности (WCY 2025) швейцарского Международного института развития менеджмента (IMD) город занял третье место, поднявшись сразу на две позиции. Это лучший результат с 2019 года. Выше в рейтинге оказались только Сингапур и Швейцария.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

Устойчивость на фоне глобальных рисков

Экономика Гонконга продолжает демонстрировать устойчивость даже в условиях геополитической напряжённости и мировой нестабильности. В первом квартале 2025 года ВВП города вырос на 3,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а годовой рост прогнозируется на уровне 2-3 %.

Капитализация фондового рынка также впечатляет: к концу мая она превысила 5,2 трлн долларов США, увеличившись на 24 % за год. Кроме того, Гонконгская биржа лидирует в мире по количеству IPO, собрав почти 79 млрд гонконгских долларов (10,12 млрд долларов США).

Сильные стороны в оценке IMD

Эксперты IMD высоко оценили позиции Гонконга сразу по четырём основным факторам конкурентоспособности: второе место по эффективности государственного управления, второе — по эффективности бизнеса, шестое — по экономическим показателям и седьмое — по инфраструктуре.

"Ежегодник мировой конкурентоспособности показывает, что показатели Гонконга в целом и во многих областях улучшились. Это свидетельствует о том, что правительство Специального административного района Гонконг (САРГ) придерживается верного политического курса и что различные меры приносят свои плоды", — заявил глава администрации САРГ Джон Ли.

Рост числа компаний и доверие инвесторов

В 2024 году в Гонконге было зарегистрировано рекордное количество новых местных компаний — 145 053, что увеличило общее число до 1 460 494. Количество зарубежных компаний также достигло рекордного уровня — 15 126, после регистрации 1079 новых.

"Рейтинг подтверждает, что деловая среда в Гонконге соответствует мировым стандартам, что отражает положительное мнение бизнес-лидеров о конкурентоспособности и сильных сторонах Гонконга, включая верховенство закона, независимое осуществление судебной власти, простой налоговый режим с низкими налоговыми ставками, эффективный и прозрачный рынок, надёжную финансовую систему и свободное движение капитала, информации, товаров и талантов", — подчеркнул глава администрации САРГ Джон Ли.

Законодательные реформы и новые возможности

Одним из значимых шагов стала реформа редомицилирования компаний. Вступивший в силу в мае 2025 года закон упростил процедуру переноса штаб-квартир в Гонконг. Среди крупных компаний, которые уже заявили о переезде, — AXA Hong Kong and Macau и Manulife (International) Limited.

Кроме того, городское управление по привлечению стратегических предприятий заключило соглашения с более чем 80 компаниями. Ожидаемые инвестиции составят 50 млрд гонконгских долларов, а количество новых рабочих мест превысит 20 000.

Стратегическая роль Гонконга

Г-н Ли отметил уникальные преимущества города благодаря концепции "одна страна, две системы".

"Благодаря уникальным преимуществам принципа "одна страна, две системы" Гонконг пользуется как преимуществами Китая, так и глобальными преимуществами. Мы продолжим использовать роль Гонконга как "супер-соединительного звена" и "супер-источника добавленной стоимости", укреплять международные связи и сотрудничество, расширять и углублять региональную торговлю, осваивать новые рынки с целью создания динамичной экономики", — заявил глава администрации САРГ Джон Ли.

Лидерство по ключевым показателям

Гонконг стал мировым лидером по таким субфакторам WCY 2025, как "Налоговая политика" и "Предпринимательское законодательство". Он также занял второе место по качеству образования, международным инвестициям и развитию финансовой сферы.

Перспективы на будущее

На протяжении более двух десятилетий Гонконг стабильно входит в десятку лидеров мирового рейтинга конкурентоспособности. Экономическая устойчивость, прозрачная регуляторная среда, выгодное геополитическое положение и активные реформы делают его привлекательным для международного бизнеса и талантов.

Город продолжает укреплять позиции, демонстрируя, что стремление к развитию и открытость миру остаются его главными преимуществами в условиях глобальной конкуренции.

Уточнения

Гонко́нг полное название Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (САР Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира. Гонконг занимает первое место по ожидаемой продолжительности жизни и первое место среди городов мира по количеству самых высоких небоскрёбов.



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