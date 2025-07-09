Цены на золото бьют рекорды: кто за этим стоит и почему мир затаил дыхание

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за первые шесть месяцев 2025 года биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные золотом, привлекли рекордные средства за последние несколько лет. С января по июнь приток в золотые ETF достиг 38 миллиардов долларов. Это крупнейший показатель с первой половины 2020 года, когда мир переживал шок пандемии.
Рост интереса к золотым фондам эксперты связывают с торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Его тарифная политика серьёзно встряхнула мировую экономику и вызвала рост спроса на защитные активы.
"Тарифы Трампа стали триггером для массового перетока средств в золотые ETF", — отметил аналитик рынка драгоценных металлов Томас Гейнс.
Инвесторы стремятся застраховать свои портфели от политической и экономической нестабильности, а золото традиционно остаётся главным защитным активом.
В отчёте WGC указано, что за первую половину 2025 года коллективные запасы золотых ETF увеличились на 397,1 метрических тонны. Общий объём золота в таких фондах к концу июня составил 3615,9 тонны. Это максимальный уровень за почти три года. Последний раз такой объём фиксировался в августе 2022-го. Абсолютный рекорд был установлен в октябре 2020 года и составлял 3915 тонн.
"Мы видим стабильный рост запасов, что говорит о высокой уверенности инвесторов в золоте", — заявил директор по инвестиционным исследованиям WGC Джон Муллен.
Основной приток пришёлся на фонды, зарегистрированные в США. Их запасы выросли на 206,8 тонны за шесть месяцев. Не отставали и фонды Азии, привлёкшие 104,3 тонны.
В WGC подчеркнули:
"Несмотря на замедление темпов в мае и июне, азиатские фонды привлекли рекордный объём инвестиций за первое полугодие. Они обеспечили 28 % чистого глобального притока при том, что занимают лишь 9 % мирового рынка", — пояснил представитель Всемирного совета по золоту Даниэль Гао.
Активный рост инвестиций совпал с ростом цен на драгоценный металл. В апреле стоимость тройской унции на спотовом рынке достигла исторического максимума — 3500 долларов. Всего с начала года золото подорожало на 26 %.
Экономисты отмечают, что такой рост объясняется не только тарифной политикой США, но и общей нестабильной геополитической обстановкой, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Азии.
Примечательно, что до этого три года подряд золотые ETF фиксировали чистый отток средств. Причиной был рост процентных ставок, что делало инвестиции в драгоценные металлы менее привлекательными. Однако в 2024 году ситуация начала разворачиваться. Тогда фонды зафиксировали небольшой приток, который в 2025-м перерос в полноценный инвестиционный бум.
Аналитики предполагают, что до конца года спрос на золото может оставаться высоким, особенно если сохранятся риски рецессии в США и Европе, а торговая война будет расширяться на новые сектора экономики.
"Золото остаётся для инвесторов безопасной гаванью на фоне торговых конфликтов, инфляционных рисков и геополитической напряжённости", — считает финансовый аналитик банка HSBC Сара Ли.
В то же время некоторые эксперты предупреждают, что при стабилизации процентных ставок и снижении инфляции рост цен на золото может замедлиться, а инвестиции частично перераспределятся обратно в фондовые активы.
Итоги первого полугодия 2025 года показывают: золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов на мировом рынке. Тарифная политика Трампа, геополитическая напряжённость и высокая инфляция вынуждают инвесторов делать ставку на традиционные защитные активы.
Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
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