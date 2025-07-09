Цены на золото бьют рекорды: кто за этим стоит и почему мир затаил дыхание

Инвесторы вложили рекордные 38 млрд долларов в золотые фонды в январе-июне 2025 года — Всемирный совет по золоту

4:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за первые шесть месяцев 2025 года биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные золотом, привлекли рекордные средства за последние несколько лет. С января по июнь приток в золотые ETF достиг 38 миллиардов долларов. Это крупнейший показатель с первой половины 2020 года, когда мир переживал шок пандемии.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Золото снова в тренде

Рост интереса к золотым фондам эксперты связывают с торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Его тарифная политика серьёзно встряхнула мировую экономику и вызвала рост спроса на защитные активы.

"Тарифы Трампа стали триггером для массового перетока средств в золотые ETF", — отметил аналитик рынка драгоценных металлов Томас Гейнс.

Инвесторы стремятся застраховать свои портфели от политической и экономической нестабильности, а золото традиционно остаётся главным защитным активом.

Динамика запасов и рекорды

В отчёте WGC указано, что за первую половину 2025 года коллективные запасы золотых ETF увеличились на 397,1 метрических тонны. Общий объём золота в таких фондах к концу июня составил 3615,9 тонны. Это максимальный уровень за почти три года. Последний раз такой объём фиксировался в августе 2022-го. Абсолютный рекорд был установлен в октябре 2020 года и составлял 3915 тонн.

"Мы видим стабильный рост запасов, что говорит о высокой уверенности инвесторов в золоте", — заявил директор по инвестиционным исследованиям WGC Джон Муллен.

География инвестиций

Основной приток пришёлся на фонды, зарегистрированные в США. Их запасы выросли на 206,8 тонны за шесть месяцев. Не отставали и фонды Азии, привлёкшие 104,3 тонны.

В WGC подчеркнули:

"Несмотря на замедление темпов в мае и июне, азиатские фонды привлекли рекордный объём инвестиций за первое полугодие. Они обеспечили 28 % чистого глобального притока при том, что занимают лишь 9 % мирового рынка", — пояснил представитель Всемирного совета по золоту Даниэль Гао.

Цены на золото бьют новые вершины

Активный рост инвестиций совпал с ростом цен на драгоценный металл. В апреле стоимость тройской унции на спотовом рынке достигла исторического максимума — 3500 долларов. Всего с начала года золото подорожало на 26 %.

Экономисты отмечают, что такой рост объясняется не только тарифной политикой США, но и общей нестабильной геополитической обстановкой, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Азии.

Примечательно, что до этого три года подряд золотые ETF фиксировали чистый отток средств. Причиной был рост процентных ставок, что делало инвестиции в драгоценные металлы менее привлекательными. Однако в 2024 году ситуация начала разворачиваться. Тогда фонды зафиксировали небольшой приток, который в 2025-м перерос в полноценный инвестиционный бум.

Что будет дальше

Аналитики предполагают, что до конца года спрос на золото может оставаться высоким, особенно если сохранятся риски рецессии в США и Европе, а торговая война будет расширяться на новые сектора экономики.

"Золото остаётся для инвесторов безопасной гаванью на фоне торговых конфликтов, инфляционных рисков и геополитической напряжённости", — считает финансовый аналитик банка HSBC Сара Ли.

В то же время некоторые эксперты предупреждают, что при стабилизации процентных ставок и снижении инфляции рост цен на золото может замедлиться, а инвестиции частично перераспределятся обратно в фондовые активы.

Итоги первого полугодия 2025 года показывают: золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов на мировом рынке. Тарифная политика Трампа, геополитическая напряжённость и высокая инфляция вынуждают инвесторов делать ставку на традиционные защитные активы.

Уточнения

Зо́лото — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



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