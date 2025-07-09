Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд оправдал фехтовальщицу: правда о допинге и слюне партнеров
Раннее отключение пистолета при заправке связано с углом и вентиляцией бака
Легкий скарпаччо с цукини: полезное для здоровья блюдо за 40 минут
От этих трёх ошибок волосы становятся слабыми и тонкими — узнайте, что делать
Эксперты оценили влияние жевательных кетоконфет на вес при кетодиете
Подруга Бородиной признала, что Сердюков не дотягивает до Джеффа Безоса
Врачи предупредили об опасности натуральных соков при диабете и ожирении
Имбирь и лимон в рационе помогают похудеть за неделю — рекомендации диетологов
Самый долгий авиарейс: как экипаж Singapore Airlines работает 18 часов 45 минут в небе

Таблетки дороже жизни? Трамп готовит пошлину, о которой боится говорить даже фарма

США введут 200% тариф на фармпродукцию — Трамп объявил на заседании 8 июля
4:11
Экономика

Во вторник президент США Дональд Трамп анонсировал резонансное решение: администрация планирует ввести 200-процентную пошлину на импорт лекарственных средств. Если этот шаг будет реализован, через год в США начнут действовать новые тарифы, которые затронут товары на сумму около 200 миллиардов долларов и могут заметно ударить по карманам американцев.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Трамп сообщил о планах на заседании кабинета министров, подчеркнув, что компании получат год, чтобы перенести производство в США и избежать выплат.

Причины решения

Сейчас фармацевтические компании не платят значительных пошлин благодаря действующим исключениям в рамках программы "День освобождения", принятой Трампом ранее для поддержки импорта. Тем не менее президент неоднократно заявлял, что собирается изменить эту ситуацию.

"Мы должны вернуть производство лекарств обратно в Америку", — подчеркнул президент Дональд Трамп.

Объёмы импорта и влияние на рынок

Фармацевтическая продукция занимает пятое место по объёму импорта в США. Только в 2024 году страна закупила лекарства за рубежом на сумму 212 миллиардов долларов. Введение пошлин способно полностью перестроить рынок.

Эксперты предупреждают, что если иностранные компании не перенесут производство в США, то американцам придётся столкнуться с ростом цен. Более того, возможно сокращение ассортимента и возникновение дефицита жизненно необходимых препаратов.

Мнение фармацевтической отрасли

Ассоциация по обеспечению доступности лекарств ранее выступала против введения подобных мер. Её генеральный директор Джон Мёрфи III в апрельском заявлении отметил:

"Пошлины… только усугубят проблемы, которые уже существуют на американском рынке доступных лекарств", — сказал генеральный директор Ассоциации по обеспечению доступности лекарств Джон Мёрфи III.

С ним солидарны многие производители. По данным отчёта Брукингского института, если тарифы вступят в силу, часть иностранных фармацевтических компаний может вовсе уйти с американского рынка.

Реакция производителей лекарств

В Eli Lilly, производящей популярные препараты GLP-1 Mounjaro и Zepbound, выразили обеспокоенность. Генеральный директор компании Дэвид Рикс предупредил, что введение тарифов может негативно отразиться на инвестициях в исследования и разработки.

"Если мы будем вынуждены платить огромные пошлины, инвестиции в новые методы лечения сократятся", — заявил генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс.

Дополнительные пошлины на другие товары

Помимо анонсированных тарифов на фармацевтическую продукцию, во вторник Трамп объявил о 50-процентной пошлине на импорт меди. Также президент намекнул на возможное введение новых сборов на полупроводниковые чипы, которые являются ключевыми для американской электроники и оборонной промышленности.

Как отреагируют потребители

Пока не ясно, как именно отразятся фармацевтические тарифы на ценах в аптеках. Экономисты сходятся во мнении, что рост стоимости будет неизбежен, но уровень подорожания будет зависеть от того, сколько компаний смогут перенести производство в США до введения пошлин.

При этом аналитики напоминают, что ситуация с доступностью лекарств в стране и так остаётся непростой. Введение 200-процентной пошлины может привести к тому, что многие препараты станут недоступными для миллионов американцев.

Дальнейшие шаги

Новая тарифная политика, предложенная Трампом, ещё не утверждена окончательно. Администрации предстоит определить конкретные условия и подготовить юридическую базу. Однако бизнес-сообщество уже готовится к сложным переговорам, ведь от этого решения зависят инвестиции, рабочие места и здоровье людей.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Появление акулы у пляжей встревожило отдыхающих — власти призвали к осторожности
Домашние животные
Появление акулы у пляжей встревожило отдыхающих — власти призвали к осторожности Аудио 
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Садоводство, цветоводство
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Последние материалы
Имбирь и лимон в рационе помогают похудеть за неделю — рекомендации диетологов
Самый долгий авиарейс: как экипаж Singapore Airlines работает 18 часов 45 минут в небе
Почему петухи кукарекают именно на рассвете? Эволюционные и биологические причины
Западная Антарктида под угрозой: таяние льда и вулканическая активность
Как избежать розового лишая в Таиланде: советы от иммунолога Владислава Жемчугова
Трамп отложил повышение пошлин до 1 августа, оставив возможность переговоров
Синоптики прогнозируют жару до +35: как спасти урожай на участке
Модели с хроническим расходом масла — данные владельцев и автосервисов
Эффект короткого дня: учёные раскрыли связь между Луной и скоростью вращения Земли
Польза и вкус в одном блюде: котлеты из молодой капусты – рецепт для здоровья и удовольствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.