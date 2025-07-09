Таблетки дороже жизни? Трамп готовит пошлину, о которой боится говорить даже фарма

США введут 200% тариф на фармпродукцию — Трамп объявил на заседании 8 июля

4:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во вторник президент США Дональд Трамп анонсировал резонансное решение: администрация планирует ввести 200-процентную пошлину на импорт лекарственных средств. Если этот шаг будет реализован, через год в США начнут действовать новые тарифы, которые затронут товары на сумму около 200 миллиардов долларов и могут заметно ударить по карманам американцев.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

Трамп сообщил о планах на заседании кабинета министров, подчеркнув, что компании получат год, чтобы перенести производство в США и избежать выплат.

Причины решения

Сейчас фармацевтические компании не платят значительных пошлин благодаря действующим исключениям в рамках программы "День освобождения", принятой Трампом ранее для поддержки импорта. Тем не менее президент неоднократно заявлял, что собирается изменить эту ситуацию.

"Мы должны вернуть производство лекарств обратно в Америку", — подчеркнул президент Дональд Трамп.

Объёмы импорта и влияние на рынок

Фармацевтическая продукция занимает пятое место по объёму импорта в США. Только в 2024 году страна закупила лекарства за рубежом на сумму 212 миллиардов долларов. Введение пошлин способно полностью перестроить рынок.

Эксперты предупреждают, что если иностранные компании не перенесут производство в США, то американцам придётся столкнуться с ростом цен. Более того, возможно сокращение ассортимента и возникновение дефицита жизненно необходимых препаратов.

Мнение фармацевтической отрасли

Ассоциация по обеспечению доступности лекарств ранее выступала против введения подобных мер. Её генеральный директор Джон Мёрфи III в апрельском заявлении отметил:

"Пошлины… только усугубят проблемы, которые уже существуют на американском рынке доступных лекарств", — сказал генеральный директор Ассоциации по обеспечению доступности лекарств Джон Мёрфи III.

С ним солидарны многие производители. По данным отчёта Брукингского института, если тарифы вступят в силу, часть иностранных фармацевтических компаний может вовсе уйти с американского рынка.

Реакция производителей лекарств

В Eli Lilly, производящей популярные препараты GLP-1 Mounjaro и Zepbound, выразили обеспокоенность. Генеральный директор компании Дэвид Рикс предупредил, что введение тарифов может негативно отразиться на инвестициях в исследования и разработки.

"Если мы будем вынуждены платить огромные пошлины, инвестиции в новые методы лечения сократятся", — заявил генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс.

Дополнительные пошлины на другие товары

Помимо анонсированных тарифов на фармацевтическую продукцию, во вторник Трамп объявил о 50-процентной пошлине на импорт меди. Также президент намекнул на возможное введение новых сборов на полупроводниковые чипы, которые являются ключевыми для американской электроники и оборонной промышленности.

Как отреагируют потребители

Пока не ясно, как именно отразятся фармацевтические тарифы на ценах в аптеках. Экономисты сходятся во мнении, что рост стоимости будет неизбежен, но уровень подорожания будет зависеть от того, сколько компаний смогут перенести производство в США до введения пошлин.

При этом аналитики напоминают, что ситуация с доступностью лекарств в стране и так остаётся непростой. Введение 200-процентной пошлины может привести к тому, что многие препараты станут недоступными для миллионов американцев.

Дальнейшие шаги

Новая тарифная политика, предложенная Трампом, ещё не утверждена окончательно. Администрации предстоит определить конкретные условия и подготовить юридическую базу. Однако бизнес-сообщество уже готовится к сложным переговорам, ведь от этого решения зависят инвестиции, рабочие места и здоровье людей.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии.



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