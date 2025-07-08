Будет ли справедливо? Госдума решит вопрос с ценообразованием продуктов питания

Экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле провел заседание, на котором обсуждались меры по регулированию цен на основные продукты питания.
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила об этом ТАСС.
Оглоблина отметила, что аграрии постоянно поднимают вопросы о справедливом ценообразовании. Например, сейчас некоторые сети закупают яйца по 30 рублей за десяток, хотя себестоимость составляет 60 рублей. Она подчеркнула, что наблюдается "эффект качелей" — цены на продукты резко колеблются, как это было с картофелем, молоком и маслом. Цены должны устанавливаться с учетом текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей, иначе аграрии вынуждены сокращать посевные площади или поголовье.
Минпромторг предложил установить отпускные цены производителей в виде "вилки" минимальных и максимальных цен. Оглоблина добавила, что работа над этим будет продолжена совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и профильными союзами.
По итогам этой работы должны быть сформированы правила и методы установления честной цены для сельхозтоваропроизводителей, что поможет исключить демпинг цен и предотвратить ажиотаж вокруг ключевых продуктов.
Де́мпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги.
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