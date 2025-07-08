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Будет ли справедливо? Госдума решит вопрос с ценообразованием продуктов питания

Госдума обсуждает шоковые колебания цен на продукты — аграрии в ожидании
1:24
Экономика

Экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле провел заседание, на котором обсуждались меры по регулированию цен на основные продукты питания.

Белковые продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белковые продукты

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила об этом ТАСС.

Оглоблина отметила, что аграрии постоянно поднимают вопросы о справедливом ценообразовании. Например, сейчас некоторые сети закупают яйца по 30 рублей за десяток, хотя себестоимость составляет 60 рублей. Она подчеркнула, что наблюдается "эффект качелей" — цены на продукты резко колеблются, как это было с картофелем, молоком и маслом. Цены должны устанавливаться с учетом текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей, иначе аграрии вынуждены сокращать посевные площади или поголовье.

Минпромторг предложил установить отпускные цены производителей в виде "вилки" минимальных и максимальных цен. Оглоблина добавила, что работа над этим будет продолжена совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и профильными союзами.

По итогам этой работы должны быть сформированы правила и методы установления честной цены для сельхозтоваропроизводителей, что поможет исключить демпинг цен и предотвратить ажиотаж вокруг ключевых продуктов.

Уточнения

Де́мпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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