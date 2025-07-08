Фьючерсы на медь взлетели на 17%: что стоит за рекордным ростом

Фьючерсы на медь подскочили на 17%: каковы последствия для США

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 50-процентную пошлину на импорт меди в рамках новых отраслевых пошлин. Он также упомянул, что предоставит фармацевтическим производителям год на адаптацию к новым условиям.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медь

После его комментариев фьючерсы на медь в Нью-Йорке выросли на 17% — это крупнейший внутридневной прирост с 1988 года, что привело к рекордному росту цен на металл в США, пишет Zero Hedge.

В конце февраля Трамп поручил начать расследование по импорту меди в соответствии с Законом о расширении торговли, который дает президенту широкие полномочия для введения ограничений по вопросам национальной безопасности.

США больше не могут производить медь, чтобы компенсировать дефицит, поскольку создание медного рудника занимает много времени. Хотя меди в недрах достаточно, американским предприятиям сложно конкурировать с более дешевыми заводами в Китае.

Как известно, медь необходима в производстве электроники и автомобилей, включая электромобили.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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