Татарстан подарит 100 тыс. рублей на свадьбу: сколько пар смогут воспользоваться этой возможностью

100 тыс. на свадьбу в Татарстане: кто имеет право и как подать заявку

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Татарстане молодоженам будет доступна субсидия в размере 100 тысяч рублей на покрытие свадебных затрат.

Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info свадьба

Об этом заявила первый заместитель министра по делам молодежи Софья Галиева-Мустафина во время пресс-конференции.

Претендовать на данную финансовую помощь могут пары, в которых оба супруга не старше 35 лет. Галиева-Мустафина подчеркнула уникальность данной инициативы, отметив, что аналогичных мер поддержки брака нет ни в одном другом регионе России или даже в мире.

Оставить заявку можно посредством мобильного приложения "Госуслуги РТ 2.0". Для этого потребуется заполнить онлайн-форму, приложить короткое видео-представление пары и успешно пройти собеседование. Денежные средства будут перечислены на карту Ак Барс Банка в течение пяти рабочих дней. В текущем году на получение гранта могут рассчитывать 80 пар, постоянно проживающих в республике не менее трех лет.

Полученные средства молодожены могут направить на широкий спектр свадебных расходов, включая аренду места проведения торжественной регистрации, оформление и украшение площадки, музыкальное сопровождение, оплату услуг артистов, покупку свадебных нарядов, изготовление полиграфической продукции, памятных сувениров и другие организационные нужды, пишет ТАСС.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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