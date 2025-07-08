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Опасный тренд: свободный вывоз золота открывает двери для отмывания денег

Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
1:37
Экономика

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что вывоз золота физическими лицами фактически не регулируется. Его служба сейчас работает с Минфином и Банком России, чтобы решить эту проблему.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Чиханчин отметил, что золото активно используется в трансграничных финансовых потоках. Путин обратил внимание на то, что использование золота в расчетах увеличилось в два с лишним раза.

Хотя сейчас объемы вывоза немного снизились, Чиханчин согласился с тем, что неурегулированность обращения с золотом остается. Он и его команда работают над изменениями в законодательстве, чтобы это исправить. 

Чиханчин подчеркнул, что свободный вывоз золота приносит прибыль: выгодно купить золото за рубли, вывезти его и продать за валюту, а затем отконвертировать. Цена золота на рынке сейчас очень высокая, что создает хорошую маржу.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне говорил, что вывоз золота физлицами могут ограничить эквивалентом $10 тысяч, как это сделано с наличной иностранной валютой. Он отметил, что золото стало использоваться для обслуживания финансовых потоков, которые раньше обслуживались наличными. Это касается, в том числе, отмывания денег и наркотрафика.

Моисеев пояснил, что ограничения были введены для контроля за оттоком капитала в условиях санкционного давления, и сейчас отток идет через золото, согласно "Интерфаксу".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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