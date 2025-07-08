Японская эстетика в летнем меню Вкусно — и точка: появились розовые угощения

Вкусно — и точка запускает лето с новинками: розовый бургер и мороженое с мармеладом

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 21 июля сеть "Вкусно — и точка" порадует своих посетителей новыми летними блюдами в стиле популярного японского персонажа Hello Kitty. В меню появится розовый бургер и мороженое "Айс Де Люкс" с мармеладом под названием My Melody.

Фото: vkusnoitochka is licensed under Free More info розовый бургер

Старший вице-президент по маркетингу и доставке сети Дарья Назаркина рассказала, что новая коллекция вдохновлена японской культурой и символикой сакуры. Розовый цвет в этом контексте не просто декоративный элемент, а часть национальной эстетики.

Розовый бургер будет состоять из пышной булочки с нежным сырным соусом, куриной котлетой, томатом, свежим салатом и сочетанием сыров "Чеддер" и "Эмменталь".

Для тех, кто хочет попробовать больше новинок, будет доступен сет Hello Kitty, который включает в себя средний бокс с куриными крыльями, наггетсами и стрипсами в упаковке с японским дизайном.

В честь запуска новой линейки бренд откроет 21 июля во флагманском ресторане на Пушкинской площади в Москве специальную зону Hello Kitty and Friends с фирменным оформлением, пишет "Агротайм" .

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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