Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами

Японская эстетика в летнем меню Вкусно — и точка: появились розовые угощения

Вкусно — и точка запускает лето с новинками: розовый бургер и мороженое с мармеладом
1:16
Экономика

С 21 июля сеть "Вкусно — и точка" порадует своих посетителей новыми летними блюдами в стиле популярного японского персонажа Hello Kitty. В меню появится розовый бургер и мороженое "Айс Де Люкс" с мармеладом под названием My Melody.

розовый бургер
Фото: vkusnoitochka is licensed under Free More info
розовый бургер

Старший вице-президент по маркетингу и доставке сети Дарья Назаркина рассказала, что новая коллекция вдохновлена японской культурой и символикой сакуры. Розовый цвет в этом контексте не просто декоративный элемент, а часть национальной эстетики.

Розовый бургер будет состоять из пышной булочки с нежным сырным соусом, куриной котлетой, томатом, свежим салатом и сочетанием сыров "Чеддер" и "Эмменталь".

Для тех, кто хочет попробовать больше новинок, будет доступен сет Hello Kitty, который включает в себя средний бокс с куриными крыльями, наггетсами и стрипсами в упаковке с японским дизайном.

В честь запуска новой линейки бренд откроет 21 июля во флагманском ресторане на Пушкинской площади в Москве специальную зону Hello Kitty and Friends с фирменным оформлением, пишет "Агротайм" .

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами
Туризм
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами Аудио 
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину
Домашние животные
Маленький герой Лукас: как собака спасла жизнь своему хозяину Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Последние материалы
Чиханчин о свободном вывозе золота: угрожает экономике и безопасности
Мерзликин развёлся в День семьи, любви и верности: 19 лет брака и четверо детей
Hyundai внедрит экраны в стиле Tesla в Elantra и Tucson
5 способов очистить унитаз от чёрного налета — от химии до натуральных средств
После 60 лет превратите тело в молодое и накаченное: тренировка для пожилых
Самолёт вернулся в аэропорт из-за подозрительной аббревиатуры
Удобрение из дрожжей и сахара увеличивает урожай томатов
Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов
Простой бутерброд с насыщенным соусом и огурцами
В России создали классификацию симптомов постковида по типам и шкалам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.