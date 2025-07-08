Сплошные рубки у Байкала: экологи бьют тревогу

Сплошные рубки у Байкала: зачем они нужны и что говорят экологи

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поправки к законопроекту о лесозаготовках в Байкальском регионе, разработанные Министерством природных ресурсов, получили одобрение. Ключевым моментом является сохранение возможности проведения сплошных рубок вблизи уникального озера.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny Озеро Байкал

Предполагается, что такие вырубки будут применяться в тех случаях, когда выборочные методы не обеспечивают восстановления лесного массива. Документ также предусматривает возможность изменения статуса защитных лесов на земли, предназначенные для возведения инфраструктурных объектов, пишет argumenti.ru.

По мнению Минприроды, данные изменения необходимы для улучшения качества жизни около 140 тысяч человек, проживающих в районах, где в настоящее время затруднена модернизация плотин, очистных сооружений и инженерных коммуникаций. Однако экологи выражают опасения, что разрешение на подобные рубки приведет к уничтожению здоровых деревьев, усилению почвенной эрозии, загрязнению вод Байкала и увеличению вероятности возникновения пожаров.

Законопроект, впервые представленный в Государственную Думу в 2023 году, претерпел несколько редакций и вызвал серьезные разногласия между представителями власти, научным сообществом и экологическими организациями. В текущей редакции документа по-прежнему содержатся положения, разрешающие строительство дорог и объектов жизнеобеспечения в экологически чувствительных

Уточнения

Инженерные коммуникации — комплекс систем, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.