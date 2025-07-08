Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога, пилатес и массаж: как вернуть подвижность суставам и забыть о боли
Миф о поте: как на самом деле работает сжигание жира
Госдума требует установить МРОТ в 60 тысяч рублей: что дальше?
Названы нарушения ПДД, за которые можно лишиться водительских прав
Светлана Иванова откровенно рассказала о своих взглядах на обнажённые сцены в кино
Кофе без кофеина — полностью ли он безопасен для здоровья: мифы и реальность
Появление акулы у пляжей встревожило отдыхающих — власти призвали к осторожности
Как восстановить урожайность картофеля — простой способ
Как приготовить панцанеллу: простой рецепт для летнего стола

Сплошные рубки у Байкала: экологи бьют тревогу

Сплошные рубки у Байкала: зачем они нужны и что говорят экологи
1:33
Экономика

Поправки к законопроекту о лесозаготовках в Байкальском регионе, разработанные Министерством природных ресурсов, получили одобрение. Ключевым моментом является сохранение возможности проведения сплошных рубок вблизи уникального озера.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJezioro_Bajkał_2.jpg by W0zny
Озеро Байкал

Предполагается, что такие вырубки будут применяться в тех случаях, когда выборочные методы не обеспечивают восстановления лесного массива. Документ также предусматривает возможность изменения статуса защитных лесов на земли, предназначенные для возведения инфраструктурных объектов, пишет argumenti.ru.

По мнению Минприроды, данные изменения необходимы для улучшения качества жизни около 140 тысяч человек, проживающих в районах, где в настоящее время затруднена модернизация плотин, очистных сооружений и инженерных коммуникаций. Однако экологи выражают опасения, что разрешение на подобные рубки приведет к уничтожению здоровых деревьев, усилению почвенной эрозии, загрязнению вод Байкала и увеличению вероятности возникновения пожаров.

Законопроект, впервые представленный в Государственную Думу в 2023 году, претерпел несколько редакций и вызвал серьезные разногласия между представителями власти, научным сообществом и экологическими организациями. В текущей редакции документа по-прежнему содержатся положения, разрешающие строительство дорог и объектов жизнеобеспечения в экологически чувствительных

Уточнения

Инженерные коммуникации — комплекс систем, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Популярное
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая

Укроп кажется идеальной зеленью, но может лишить вас урожая. Какие культуры страдают от его соседства — и как избежать этой ошибки?

Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Последние материалы
Йога, пилатес и массаж: как вернуть подвижность суставам и забыть о боли
Миф о поте: как на самом деле работает сжигание жира
Госдума требует установить МРОТ в 60 тысяч рублей: что дальше?
Названы нарушения ПДД, за которые можно лишиться водительских прав
Сплошные рубки у Байкала: зачем они нужны и что говорят экологи
Светлана Иванова откровенно рассказала о своих взглядах на обнажённые сцены в кино
Кофе без кофеина — полностью ли он безопасен для здоровья: мифы и реальность
Появление акулы у пляжей встревожило отдыхающих — власти призвали к осторожности
Как восстановить урожайность картофеля — простой способ
Как приготовить панцанеллу: простой рецепт для летнего стола
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.