Курорт будущего: как Сбер создаёт экосистему отдыха в Башкирии

Всесезонный туристический комплекс под Уфой: что известно о новом проекте Сбера

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В поселке Нагаево под Уфой при поддержке Сбера строят многофункциональный всесезонный гостинично-туристический и оздоровительный комплекс.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Соглашение о проекте было подписано на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге управляющим Башкирским отделением Сбербанка Азаматом Салиховым и доверенным лицом ГК "Жилстройинвест" Гульнарой Махмутовой.

Сбер предоставит финансовую и технологическую помощь инвестору. Банк обеспечит проектное финансирование, а также внедрит концепции "Умный дом" и "Умный номер", используя системы управления на основе искусственного интеллекта.

Азамат Салихов отметил, что для Сбера это не просто инвестиционный проект, а часть работы по цифровой трансформации республики. Он подчеркнул, что создание инфраструктурных точек роста в области туризма и технологий — это важный шаг к улучшению качества жизни.

Салихов сказал, что успех этого проекта может стать сигналом для других участников рынка, которые также смогут получить поддержку от банка.

Гульнара Махмутова добавила, что проект будет интегрирован в локальную среду, создавая рабочие места и вовлекая местных предпринимателей в развитие инфраструктуры. Она уверена, что новый курорт станет не только местом отдыха, но и экосистемой, где технологии работают на благо человека, пишет РБК.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.





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