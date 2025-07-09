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Пощады не будет: Трамп замахнулся на Японию, Корею, ЕС и половину планеты

Трамп отложил повышение пошлин до 1 августа, оставив возможность переговоров
4:00
Экономика

Президент США Дональд Трамп начал неделю с новой волны писем, угрожая ключевым торговым партнерам повышением тарифов. Несмотря на то что ранее он отложил рост пошлин до 1 августа, Трамп дал понять — переговоры все еще возможны. В понедельник он опубликовал эти письма в соцсетях. Первой угрозой стали 25% сборы на товары из Японии и Южной Кореи. Вскоре появились письма и для других партнеров, включая Южную Африку, Индонезию, Таиланд и Камбоджу.

США флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Noah Wulf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
США флаг

Позже в Белом доме Трамп подписал указ, отсрочив введение "взаимных" тарифов еще на три недели, чтобы страны смогли заключить с США сделки.

Президент отметил, что крайний срок 1 августа "не 100% твердый". Если партнеры пойдут на уступки, ставки могут быть скорректированы.

Реакция рынков

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику. Региональный индекс MSCI вырос на 0,1%, фьючерсы на S&P 500 почти не изменились, а южнокорейская валюта укрепилась. При этом доллар США снизился на 0,2%, а евро вырос на фоне сообщений о предложении Вашингтона заключить сделку с ЕС при тарифе в 10%.

Тарифная война продолжается

Серия писем стала новым поворотом в торговой политике Трампа, которая уже привела к глобальной рыночной нестабильности. Напомним, 2 апреля он объявил о тарифах до 50% для более чем 50 стран, что сразу обрушило рынки. Через неделю пошлины были снижены до 10%, чтобы дать время на переговоры.

Судебные проблемы тарифов

Не обошлось и без юридических трудностей. В мае суд по международной торговле США постановил, что большая часть сборов Трампа была незаконной. Однако апелляционный суд временно приостановил это решение до окончательного рассмотрения дела 31 июля.

Почему Япония и Корея

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что выбор Японии и Кореи — "прерогатива президента". При этом обе страны сейчас переживают непростую политическую ситуацию, и заключение торговых сделок может быть для них рискованным.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность лишь месяц назад, а в Японии в конце июля пройдут выборы в верхнюю палату парламента.

Экономические последствия для США

Трамп утверждает, что зарубежные страны напрямую платят пошлины, но фактически их оплачивают американские импортеры. Это бьет по бизнесу, который вынужден либо сокращать прибыль, либо перекладывать расходы на потребителей.

"Весь этот новый доход — это просто налог на американские компании", — заявил Джонатан Голд, вице-президент Национальной федерации розничной торговли.

Что дальше

Если тарифы будут повышены до планируемого уровня, средняя ставка пошлин на импорт в США вырастет с 3% до 20%, что увеличит риски для роста экономики и разгонит инфляцию.

"Между тарифами, ценами на нефть и иммиграционными ограничениями мы увидим рост инфляции в ближайшие месяцы", — отметил Главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

Несмотря на временные договоренности с Великобританией, Китаем и Вьетнамом, немногие страны сумели быстро заключить сделки. Европа вовсе не ожидала получить письмо с тарифными ставками в понедельник.

Пока Трамп продолжает использовать как Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), так и раздел 232 Закона о расширении торговли, его стратегия сохраняет главный козырь — давление на партнеров до последнего дня переговоров.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. Второй президент в истории США (после Гровера Кливленда), занимающий пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию, и первый, кому удалось это сделать, будучи избранным кандидатом от Республиканской партии.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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