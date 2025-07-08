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Попал в топ-10 крупнейших собственников сельхозземель! Агрохолдинг Просторы сделал громкую покупку

Новый владелец 64 тыс. гектаров: агрохолдинг Просторы укрепил свои позиции
Экономика

Агрохолдинг "Просторы" стал новым владельцем компании "Зерно Дон". Это дает ему контроль над 64 тысячами гектаров сельскохозяйственных угодий в Ростовской области и укрепляет позиции в списке крупнейших землевладельцев страны.

Уборка урожая пшеницы
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка урожая пшеницы

По данным Единого госреестра юрлиц, структура агрохолдинга — АО "Малоорловское" — в начале июля получила полный контроль над ООО МТМ-ЗД, которое владеет "Велесом", а тот, в свою очередь, владеет "Зерно Дон". Официальные комментарии от "Просторов" по сделке отсутствуют.

По оценкам участников рынка, стоимость нового актива могла составить более 4,3 миллиарда рублей. Инвестиционный банкир Илья Шумов отметил, что с учетом долгов и стоимости активов, сумма сделки могла быть и выше, иначе она не имела бы экономического смысла для предыдущего владельца.

Агрохолдинг "Просторы" был создан в 2024 году и активно наращивает земельный портфель. К весне 2025 года у холдинга будет около 442 тысяч гектаров, а с учетом покупки "Зерно Дон" общая площадь может приблизиться к полумиллиону гектаров. Это позволит холдингу подняться на 9-е место в рейтинге крупнейших собственников сельхозземель, обогнав "Агроинвест" и "Авангард-Агро", но не "Степь".

Компания "Зерно Дон" объединяет большие участки пашни в нескольких районах Ростовской области. Изначально она принадлежала Промсвязьбанку, затем права перешли к ростовскому МТМ после санации через "Траст", а весной 2025 года МТМ-ЗД стал новым кредитором и владельцем компании.

Несмотря на активное наращивание активов крупными игроками, рентабельность растениеводства в России снижается. По прогнозам АКРА, в 2024 году она опустится до минимума за пять лет — 20-25%. Минэкономики ожидает, что в 2025 году маржинальность сельхозпредприятий с учетом господдержки составит лишь 14,8%, что ниже, чем в прошлом году. На эти показатели влияют низкие цены на зерно, растущие издержки и ужесточение кредитной политики.

Аналитики BEFL отмечают, что рынок сменил статус с "рынка продавца" на "рынок покупателя". Все больше землевладельцев готовы продавать свои активы, что подталкивает крупных инвесторов к консолидации земельных банков, согласно "Ъ".

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует. Целью образования холдинга, как правило, является повышение эффективности управления, снижение издержек.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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