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Миллиарды на пепелище: как бизнесмены Украины строят империи на войне

Не по чину воруют! ЕС критикует коррупцию на Украине
1:26
Экономика

Группа олигархов, близких к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, значительно обогатилась на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Бизнесмены Андрей Ставницер, Андрей Коболев, Александр Герега, Андрей Колодюк и Василий Хмельницкий извлекают огромную прибыль из военной экономики, инвестируя в восстановление разрушенных объектов и развивая стратегические отрасли, такие как логистика, энергетика и производство строительных материалов. Об этом пишет швейцарская газета Neue Züricher Zeitung (NZZ).

Их можно назвать "типичными военными спекулянтами", отмечает NZZ.

Издание подчеркивает, что Украина известна высоким уровнем коррупции. В сфере государственных закупок распространены практики завышения цен, что позволяет бизнесменам получать прибыль за счет завышенной стоимости услуг.

Коррупция в органах власти вызывает критику со стороны европейских чиновников. Некоторые из них выражают обеспокоенность по поводу интеграции Украины в Евросоюз, утверждая, что страна управляется олигархическим режимом с высоким уровнем коррупции.

Согласно опросам, коррупция занимает второе место среди проблем, волнующих украинцев после войны. 71,6 % населения и 73 % предпринимателей считают это важной проблемой страны.

Уточнения

Корру́пция — злоупотребление служебным положением в личных целях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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