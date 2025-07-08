Компании делают ставку на биткойн — стоит ли присоединиться: плюсы и минусы

В мире инвестиций появляется новая категория компаний — Bitcoin Treasury Companies. Они делают ставку на биткойн, превращая его в стратегический актив. Но стоит ли инвесторам присмотреться к ним.
Это компании, которые включают биткойн в свой баланс, рассматривая его как средство сбережения. Примером служит The Blockchain Group, которая активно наращивает свои биткойн-резервы. Недавно она объявила об увеличении капитала на 9,9 млн евро по цене 1,0932 евро за акцию, чтобы продолжить свою стратегию накопления биткойнов.
Многие стремятся повторить успех MicroStrategy, которая начала инвестировать в биткойн в 2020 году и теперь владеет активами на миллиарды долларов. Согласно отчету Standard Chartered, 61 публичная компания уже внедрила стратегии хранения биткойнов.
Инвесторы могут рассмотреть покупку акций компаний, активно работающих с биткойном, таких как The Blockchain Group. Однако важно помнить о рисках, связанных с волатильностью криптовалют и регуляторными изменениями.
Bitcoin Treasury Companies представляют собой интересный, но рискованный сегмент рынка. Прежде чем инвестировать, стоит тщательно оценить свои цели и готовность к возможным колебаниям.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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