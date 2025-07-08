Компании делают ставку на биткойн — стоит ли присоединиться: плюсы и минусы

The Blockchain Group увеличила капитал на 9,9 млн евро для покупки биткойна

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мире инвестиций появляется новая категория компаний — Bitcoin Treasury Companies. Они делают ставку на биткойн, превращая его в стратегический актив. Но стоит ли инвесторам присмотреться к ним.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост биткоина

Что такое Bitcoin Treasury Company

Это компании, которые включают биткойн в свой баланс, рассматривая его как средство сбережения. Примером служит The Blockchain Group, которая активно наращивает свои биткойн-резервы. Недавно она объявила об увеличении капитала на 9,9 млн евро по цене 1,0932 евро за акцию, чтобы продолжить свою стратегию накопления биткойнов.

Почему компании выбирают биткойн

Многие стремятся повторить успех MicroStrategy, которая начала инвестировать в биткойн в 2020 году и теперь владеет активами на миллиарды долларов. Согласно отчету Standard Chartered, 61 публичная компания уже внедрила стратегии хранения биткойнов.

Как инвестировать в такие компании

Инвесторы могут рассмотреть покупку акций компаний, активно работающих с биткойном, таких как The Blockchain Group. Однако важно помнить о рисках, связанных с волатильностью криптовалют и регуляторными изменениями.

Заключение

Bitcoin Treasury Companies представляют собой интересный, но рискованный сегмент рынка. Прежде чем инвестировать, стоит тщательно оценить свои цели и готовность к возможным колебаниям.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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