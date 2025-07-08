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Авиакомпании потеряли до 6 млрд рублей за 24 часа: что случилось

Не взлетели — деньги в трубу: авиакомпании понесли миллиардные убытки из-за отмены рейсов
1:19
Экономика

Кризисная ситуация, возникшая 5 и 6 июля в аэропортах России, может привести к финансовым потерям для авиакомпаний в размере 20 миллиардов рублей.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza и "Ъ". Отмены и переносы рейсов обернулись для перевозчиков значительными убытками. Только за первые 24 часа масштабных перебоев в работе трех аэропортов — Шереметьево, Пулково и Стригино — убытки оценивались в 4-6 миллиардов рублей. В указанных авиаузлах было аннулировано 287 рейсов, а задержки коснулись 106.

Предварительные подсчеты показывают, что отмена одного рейса Boeing 737-800 может стоить авиакомпании от 15 до 23 миллионов рублей, в зависимости от направления. Данная сумма включает в себя оплату работы экипажа, затраты на топливо, а также упущенную выгоду.

Стоит отметить, что в выходные дни задержки рейсов были зафиксированы и в аэропорту Волгограда. На утро 7 июля было зарегистрировано 15 задержанных и 4 отмененных рейса.

Уточнения

Убыток — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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