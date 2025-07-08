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Странный знак на ребре монеты превращает её в предмет охоты коллекционеров

Эта обычная 2-евровая монета может стоить, как автомобиль — проверьте свою копилку
2:50
Экономика

Сложно поверить, но некоторые 2-евровые монеты могут стоить целое состояние — до 2900 евро за штуку. И это не шутка: речь идёт о редких экземплярах, которые можно случайно найти в собственной копилке.

монеты Европы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
монеты Европы

Почему обычная монета может стоить, как произведение искусства

Ценность таких монет определяется их редкостью, состоянием и уникальными особенностями. Например, монеты, выпущенные ограниченным тиражом, с производственными дефектами или из микрогосударств, становятся настоящими сокровищами для коллекционеров. Особенно ценятся экземпляры в идеальном состоянии, без следов износа, так называемые "цветы чеканки".

Три самых ценных 2-евровых монеты

Вот список монет, за которые коллекционеры готовы платить тысячи евро:

  • Монако, 2007 год — Грейс Келли
    Тираж: 20 001 экземпляр. Монета, посвящённая актрисе и княгине Монако, может стоить до 2900 евро.
  • Литва, 2021 год — заповедник Жувинтас
    Тираж: 500 000 экземпляров, из которых 5000 имеют ошибку на гурте. Такие монеты оцениваются в 1950–2400 евро.
  • Ватикан, 2005 год — Всемирный день молодёжи
    Тираж: 100 000 экземпляров. Монета, выпущенная микрогосударством, стоит около 400 евро.

Как определить, есть ли у вас ценная монета

Чтобы проверить, стоит ли ваша монета целое состояние, следуйте этим шагам:

  1. Проверьте страну и год выпуска. Сравните с вышеуказанными монетами.
  2. Осмотрите гурт (ребро) монеты. Ошибки или необычные надписи могут увеличить её ценность.
  3. Оцените состояние. Монета должна быть без царапин и следов износа.
  4. Не чистите монету. Использование чистящих средств может снизить её стоимость.

Если вы подозреваете, что у вас редкая монета, обратитесь к специалисту или в аукционный дом для оценки.

Советы по хранению и продаже

  • Храните монету в защитном футляре. Это поможет сохранить её состояние.
  • Соберите все документы. Квитанции и сертификаты могут повысить стоимость при продаже.
  • Изучите рынок. Сравните цены на специализированных платформах, чтобы определить реальную стоимость.

Иногда самые ценные сокровища находятся прямо у нас под носом. Проверьте свои запасы монет — возможно, среди них есть настоящая драгоценность.

Уточнения

Нумизма́тика (от лат. numisma, nomisma, numismatis — "монета" ← др.-греч. νόμισμα, νόμισματος — "установившийся обычай, общепринятый порядок; монета") — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения.

Коллекциони́рование (от лат. collectio "собирание, сбор") — деятельность, в основе которой лежит собирание коллекции, то есть систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов (как правило, однородных или объединённых общностью темы).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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