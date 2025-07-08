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Топливный хаос: почему цены на бензин могут продолжать расти до осени

Почему цены на бензин выросли более чем на 10%? Эксперты объясняют
Экономика

В течение первого месяца лета наблюдался значительный скачок стоимости автомобильного топлива.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

Если в период с мая по июнь цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 поднялись на 4,8% и 0,84% соответственно, то в период с июня по июль зафиксирован рост на 11,47% и 16,66%. Такие данные приводят Петербургская биржа и аналитики, пишут Известия.

Эксперты объясняют динамику роста биржевых цен на топливо сезонным увеличением спроса и графиком профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах. По словам Екатерины Косаревой из "ВМТ Консалт", традиционно в мае-июне заводы уходят на плановый ремонт, что приводит к сокращению предложения.

Это, в свою очередь, влияет на рост оптовых, а затем и розничных цен. Кроме того, конъюнктура внешних рынков также оказывает влияние. В начале года стоимость барреля Brent превышала 76 долларов, а сейчас нефть торгуется почти на 10 долларов дешевле.

Снижение мировых цен на нефть привело к уменьшению стоимости моторного топлива и, как следствие, к сокращению демпферных выплат нефтяникам.

По мнению Сергея Терешкина из Open Oil Market, уменьшение субсидий связано с падением цен на нефть, что привело к снижению "внешних" цен на нефтепродукты, учитываемых в формуле демпфера. Уменьшение субсидий снижает маржинальность нефтепереработки, и компенсировать потери можно только за счет повышения биржевых цен, что и наблюдалось в июне и июле.

Эксперт напомнил, что нефтяники лишаются права на субсидии, если цены на бензин АИ-92 превышают определенный уровень на 10%, а на дизельное топливо — на 20%. В соответствии с Налоговым кодексом, среднемесячная биржевая котировка АИ-92 в 2025 году не должна превышать 66 495 рублей за тонну, а дизельного топлива — 68 640 рублей за тонну.

Григорий Баженов, представляющий Независимый топливный союз, отметил, что в правительственных кругах продолжаются дискуссии о возможном увеличении объемов биржевых продаж и пересмотре демпфирующего механизма. Он полагает, что нестабильность ценовой ситуации может сохраниться вплоть до октября месяца.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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