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Не все пенсионеры увидят прибавку в августе: кого ждёт шокирующий сюрприз

В России с августа увеличат доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и угольщиков
2:39
Экономика

С августа сразу несколько категорий граждан России начнут получать повышенные пенсионные выплаты. Эти изменения затронут как пожилых людей, так и тех, кто продолжает трудиться на пенсии.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Увеличение выплат для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы

Как рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, фиксированная выплата к пенсии будет увеличена в 2,15 раза для граждан, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для инвалидов первой группы.

Теперь размер их фиксированной доплаты составит 19 129,40 рубля в месяц. Это ощутимая поддержка для людей старшего возраста и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Работающим пенсионерам тоже прибавят

Изменения коснутся и работающих пенсионеров. Уже в следующем месяце произойдет корректировка размера их страховых пенсий. Максимальная сумма повышения составит 437,07 рубля.

Напомним, что работающим пенсионерам индексация пенсий проводится с учетом страховых взносов, которые за них продолжают платить работодатели. Однако сумма прибавки ограничена тремя пенсионными коэффициентами, и перерасчет производится ежегодно в августе.

Доплаты для летчиков и шахтеров

Кроме того, в августе увеличатся выплаты у работников определенных профессий. В частности, доплата к пенсии будет повышена у летчиков гражданской авиации и угольщиков. Эти категории традиционно получают дополнительные выплаты к пенсии за особые условия труда.

Вырастут накопительные и срочные пенсионные выплаты

Не останутся без внимания и застрахованные лица, получающие накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Для них также предусмотрена индексация, размер которой зависит от доходности инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий период.

Кому доступны пенсии более 50 тысяч рублей

Ранее глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин отметил, что некоторые граждане могут претендовать на пенсионные выплаты свыше 50 тысяч рублей. По его словам, такие суммы возможны у людей, которые имеют большой страховой стаж, высокую официальную зарплату на протяжении многих лет, а также у тех, кто оформил доплаты за различные заслуги и звания.

Уточнения

Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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