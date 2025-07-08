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Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро: страны будут укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве

БРИКС призвала к созданию справедливой системы торговли сельхозтоварами
0:54
Экономика

По итогам XVII саммита БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии, лидеры стран призвали к укреплению сотрудничества в сферах сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры. 

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

В итоговой декларации сказано, что они нацелены на развитие обсуждений, касающихся торговли сельскохозяйственной продукцией, а также улучшения цепочек создания стоимости и внедрения устойчивых сельскохозяйственных практик. Стороны подчеркнули необходимость создания справедливой системы торговли сельхозпродукцией.

Лидеры БРИКС также обязались содействовать развитию торговли сельскохозяйственными товарами и минимизировать перебои для обеспечения непрерывных поставок продовольствия, основываясь на правилах, защищенных от неправомерных экономических ограничений, не соответствующих нормам ВТО, пишет Fishnews.

Уточнения

Аквакультура (от лат. aqua — вода и лат. cultura — возделывание, разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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