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В бюджет до 2 млрд рублей: внесудебное взыскание долгов станет проще

С 2025 года налоговая будет списывать долги без суда: что важно знать
3:32
Экономика

Начиная с 2025 года, самозанятые и другие категории граждан, самостоятельно декларирующие свои доходы в Московской области и других регионах РФ, могут столкнуться с упрощенной процедурой взыскания налоговой задолженности.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Федеральная налоговая служба (ФНС) получит возможность списывать налоговые долги напрямую с банковских счетов граждан, минуя судебное разбирательство, при условии, что налогоплательщик не оспорит требование об уплате в течение 30 дней после получения уведомления. Ожидается, что данный порядок позволит снизить нагрузку на судебную систему, ускорить процесс взыскания и сэкономить бюджетные средства в размере до 2 млрд рублей в год, пишут Известия.

Ранее внесудебный порядок применялся только к организациям, теперь же его планируют распространить и на физических лиц, самостоятельно отчитывающихся о доходах или использующих специальные налоговые режимы. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе и был одобрен правительственной комиссией с рядом корректировок 7 июля.

ФНС будет направлять уведомления о задолженности через портал "Госуслуги", личный кабинет на сайте налоговой службы или почтой. В случае отсутствия возражений в течение месяца, налоговая инспекция примет решение о взыскании, и средства будут списаны с банковских счетов. Если же средств на счетах будет недостаточно, к делу подключатся судебные приставы. В случае оспаривания требования, налоговая служба будет обязана обратиться в суд.

По данным ФНС, ежегодно рассматривается около 4,5 млн дел, связанных с налоговой задолженностью физических лиц. Минфин полагает, что в 85% случаев граждане не выражают возражений, признавая требования обоснованными. Существующая судебная процедура приводит к увеличению размера задолженности из-за начисления пеней, госпошлин и сборов судебных приставов, в результате чего сумма долга может вырасти с 30 тыс. до 43 тыс. рублей. Новый порядок позволит избежать подобных издержек.

Эксперты отмечают упрощение процедуры подачи возражений и увеличение сроков для этого. До окончания разбирательства спорные суммы не будут списываться автоматически. Официальным будет считаться уведомление, отправленное через "Госуслуги", даже при отсутствии регистрации по месту жительства.

Однако, юристы предупреждают о возможных рисках, связанных с ошибками в начислениях или неучтенными льготами. Граждане могут пропустить уведомление, и в этом случае им придется обращаться в суд самостоятельно. Существует также вероятность технических сбоев и формального подхода к рассмотрению дел без учета индивидуальных обстоятельств.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется регулярно проверять личные кабинеты на "Госуслугах", сайтах ФНС и ФССП, включить уведомления о новых документах, хранить квитанции об оплате налогов и в случае ошибок обращаться в прокуратуру или к финансовому омбудсмену. При оспаривании взыскания у граждан сохраняется право на судебную защиту, а также сохраняются гарантии сохранения прожиточного минимума и запрет на арест определенного имущества.

Уточнения

О́мбудсме́н (от древнескандинавского umboð «полномочие», «поручение») — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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