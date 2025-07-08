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Продажа золота и валюты: что говорят эксперты о новом шаге Минфина

Рубль и золото: как Минфин планирует компенсировать дефицит бюджета
2:23
Экономика

С 7 июля по 6 августа Министерство финансов России начнет продажу иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, в отличие от предыдущего периода, когда ведомство скупало эти активы.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

С середины мая по 5 июня Минфин покупал валюту и драгоценные металлы на 2,3 млрд рублей в день, а с 6 июня по 4 июля — на 1,5 млрд. Теперь планируется, что продажи принесут по 0,82 млрд рублей в сутки, что в итоге пополнит бюджет на 18,77 млрд рублей.

Это решение связано со снижением доходов от нефтегазового сектора, и в середине года прогнозируется дефицит бюджета более 25,8 млрд рублей. Эксперты отмечают, что цена на нефть, в частности на российскую марку Urals, упала ниже 60 долларов за баррель, и использование золота и валютных активов поможет компенсировать краткосрочные потери.

Павел Паевский из "РСХБ Управление активами" считает, что в середине лета котировки могут упасть еще больше из-за исчезновения так называемой "военной премии" после прекращения конфликта между Ираном и Израилем.

Бюджетное правило помогает правительству покрывать потери, если фактические доходы от экспорта ниже запланированных. На 1 июля 2025 года объем накоплений Фонда национального благосостояния составляет более 13 трлн рублей, что равно 5,9% ожидаемого внутреннего валового продукта. Ликвидные активы составляют 4,17 трлн рублей, а размещение средств ФНБ в иностранной валюте принесло 3 млрд рублей дохода.

Аналитики предупреждают, что продажа золота и юаней на внутреннем рынке увеличит предложение валюты и драгоценных металлов, что может поддержать рубль, но эффект будет сдержанным из-за продолжающихся санкционных и геополитических факторов. Если Центральный банк снизит ключевую ставку в июле, это может оказать более значительное влияние, согласно РИА Новости.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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