Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мёд и лимон усиливают эффект чая из корня имбиря
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери

Бум в европейском оборонном секторе: заказы на оружие достигли рекордной отметки

Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
1:30
Экономика

Согласно отчету, подготовленному "Росконгрессом" и посвященному милитаризации Европы, необработанный объем заказов европейских оборонных предприятий достиг небывалой отметки в 311 миллиардов евро к концу 2024 года.

график
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
график

В докладе под названием "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей" подчеркивается значительный рост портфеля заказов в европейском оборонном секторе.

В документе констатируется, что совокупный объем неисполненных обязательств ведущих европейских оборонных концернов, таких как KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab и Thales, продемонстрировал взрывной рост. По сравнению с показателями 2021 года, этот показатель увеличился на 103%, достигнув рекордных 311 миллиардов евро к концу 2024 года, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из доклада.

Авторы исследования объясняют подобную динамику увеличением военных расходов европейских государств и резким скачком спроса на вооружение и военную технику.

Отмечается, что существенная доля заказов приходится на контракты, связанные с поставками современных систем противовоздушной обороны, боеприпасов, бронированных машин и высокоточного оружия.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.