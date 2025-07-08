Бум в европейском оборонном секторе: заказы на оружие достигли рекордной отметки

Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно отчету, подготовленному "Росконгрессом" и посвященному милитаризации Европы, необработанный объем заказов европейских оборонных предприятий достиг небывалой отметки в 311 миллиардов евро к концу 2024 года.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ график

В докладе под названием "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей" подчеркивается значительный рост портфеля заказов в европейском оборонном секторе.

В документе констатируется, что совокупный объем неисполненных обязательств ведущих европейских оборонных концернов, таких как KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab и Thales, продемонстрировал взрывной рост. По сравнению с показателями 2021 года, этот показатель увеличился на 103%, достигнув рекордных 311 миллиардов евро к концу 2024 года, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из доклада.

Авторы исследования объясняют подобную динамику увеличением военных расходов европейских государств и резким скачком спроса на вооружение и военную технику.

Отмечается, что существенная доля заказов приходится на контракты, связанные с поставками современных систем противовоздушной обороны, боеприпасов, бронированных машин и высокоточного оружия.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.





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