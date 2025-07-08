Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инъекции молодости могут обернуться дряблостью и перекошенной улыбкой — но только в одном случае
Лера Кудрявцева в шоке: как Петербург стал настоящим водным миром в неожиданное время
Эта тренировка с 300 повторениями одной гири прокачает вашу грудь, спину и ноги
С 2025 года в России признаются украинские акты на жильё в четырёх регионах
Мёд и лимон усиливают эффект чая из корня имбиря
Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве

Цены на квартиры снижаются: новый тренд или временное явление

Цены на вторичное жильё снижаются? Новые данные
1:35
Экономика

В июне 2025 года, по расчетам группы "Плюс" (подразделение "Самолет плюс" девелопера "Самолет"), основанным на информации о завершенных сделках, средняя цена квадратного метра в уже построенных домах в городах-миллионниках России составила 179 990 рублей.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Согласно их данным, стоимость вторичного жилья уменьшилась на 1,2% по сравнению с маем. Представитель компании "Этажи" также подтверждает тенденцию снижения цен на вторичном рынке. По информации этой компании, средняя цена продажи квартир в крупных городах за прошедший месяц упала на 0,8%, достигнув 147 850 рублей. Однако, по их же данным, в мае наблюдался рост цен на вторичное жилье на 4,5% по сравнению с апрелем.

По мнению источников "Ведомостей", цены на готовые квартиры снова демонстрируют снижение. Согласно данным "Этажей", последнее снижение стоимости квартир было зафиксировано в апреле, когда цены уменьшились в среднем на 0,2%, несмотря на предшествующий рост. Представитель компании отмечает, что если исключить Москву и Санкт-Петербург, то снижение цен сделок наблюдается уже третий месяц подряд. За этот период цены снизились на 2,8%, составив 121 250 рублей за квадратный метр.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели
Авто
Китайские пикапы уходят в наступление: что предлагают новые модели Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.