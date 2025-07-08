Цены на квартиры снижаются: новый тренд или временное явление

Цены на вторичное жильё снижаются? Новые данные

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2025 года, по расчетам группы "Плюс" (подразделение "Самолет плюс" девелопера "Самолет"), основанным на информации о завершенных сделках, средняя цена квадратного метра в уже построенных домах в городах-миллионниках России составила 179 990 рублей.

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Согласно их данным, стоимость вторичного жилья уменьшилась на 1,2% по сравнению с маем. Представитель компании "Этажи" также подтверждает тенденцию снижения цен на вторичном рынке. По информации этой компании, средняя цена продажи квартир в крупных городах за прошедший месяц упала на 0,8%, достигнув 147 850 рублей. Однако, по их же данным, в мае наблюдался рост цен на вторичное жилье на 4,5% по сравнению с апрелем.

По мнению источников "Ведомостей", цены на готовые квартиры снова демонстрируют снижение. Согласно данным "Этажей", последнее снижение стоимости квартир было зафиксировано в апреле, когда цены уменьшились в среднем на 0,2%, несмотря на предшествующий рост. Представитель компании отмечает, что если исключить Москву и Санкт-Петербург, то снижение цен сделок наблюдается уже третий месяц подряд. За этот период цены снизились на 2,8%, составив 121 250 рублей за квадратный метр.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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