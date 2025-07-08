США тормозят тарифы, но нефтяной рынок уже дрожит: к чему готовиться миру

Нефть WTI подорожала на 1,4% до $67,93 на фоне роста спроса — 7 июля

3:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на нефть выросли почти на 2% в понедельник 7 июля 2025 года, чему способствовали признаки высокого спроса, перекрывшие влияние увеличения добычи ОПЕК+ и новые тарифные угрозы США.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Котировки снова в плюсе

Фьючерсы на Brent поднялись на $1,28 (1,9%), достигнув $69,58 за баррель. West Texas Intermediate подорожала на $0,93 (1,4%) до $67,93. При этом в начале сессии Brent опускалась до $67,22, а WTI — до $65,40.

"Ситуация с поставками улучшается, но спрос всё ещё превышает прогнозы", — отметил старший вице-президент по трейдингу в BOK Financial Деннис Кисслер.

Спрос поддерживает рынок

Рекордное количество американцев отправилось в путешествия на День независимости 4 июля, что также стимулировало рост потребления топлива.

На этом фоне Саудовская Аравия повысила августовскую цену на нефть Arab Light для Азии до максимума за четыре месяца, демонстрируя уверенность в стабильном спросе.

ОПЕК+ увеличивает добычу

В субботу ОПЕК+ договорилась повысить добычу на 548 тыс. баррелей в сутки в августе, что превышает среднее увеличение на 411 тыс. баррелей за предыдущие три месяца. Аналитики RBC Capital под руководством Хелимы Крофт отметили, что этим шагом ОПЕК+ возвращает на рынок почти 80% из ранее добровольно сокращённых 2,2 млн баррелей в сутки.

Однако фактический прирост добычи пока меньше запланированного, большая часть дополнительных объёмов поступает из Саудовской Аравии.

Goldman Sachs прогнозирует, что на следующем заседании ОПЕК+ 3 августа будет объявлено об увеличении добычи на 550 тыс. баррелей в сутки в сентябре.

Тарифные угрозы США

Рынок также отреагировал на новости о том, что США отложат введение новых тарифов, но подробности о ставках пока не раскрыты. Инвесторы опасаются, что ужесточение торговой политики может замедлить экономику и снизить спрос на нефть.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что в течение ближайших 48 часов США сделают несколько торговых заявлений. По его словам, многие страны спешат заключить тарифные соглашения до 9 июля.

Глобальные риски сохраняются

Тем временем хуситы Йемена заявили, что грузовое судно, атакованное ими в Красном море с использованием оружия, ракет и начинённых взрывчаткой лодок, затонуло. Это первая подобная атака в открытом море в этом году.

Также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а израильские представители вели непрямые переговоры с ХАМАС при посредничестве США по вопросу прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

Президент Ирана Масуд Пезешкян в интервью заявил, что верит в возможность диалога с США для урегулирования разногласий, однако недавние удары США и Израиля подорвали доверие Тегерана.

Компания Shell предупредила о снижении квартальной прибыли из-за слабых результатов в газовом, химическом и продуктовом подразделениях.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире). Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, имеют также морскую границу с Россией на западе (по линии перемены дат) и с Кубой на юге.



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