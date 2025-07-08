Контейнеры плывут, а экономика тонет: прогноз Всемирного банка пугает мир

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировая экономика рискует показать худший рост с 2008 года, если не учитывать глобальные рецессии. К такому выводу пришёл Всемирный банк, резко пересмотрев свои прогнозы на 2025 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Всемирный банк

Теперь банк ожидает, что в следующем году мировая экономика вырастет лишь на 2,3%, хотя ранее прогнозировался рост на уровне 2,7%.

Почему прогнозы ухудшились

Главной причиной стали нарастающие противоречия в международной торговле. В докладе "Перспективы мировой экономики" отмечается:

"Международные разногласия, в частности по вопросам торговли, свели на нет многие политические гарантии, которые помогли сократить масштабы крайней нищеты и повысить уровень благосостояния после окончания Второй мировой войны", — заявил старший вице-президент и главный экономист Группы Всемирного банка Индермит Гилл.

Кроме того, Всемирный банк снизил прогноз роста экономики США на 2025 год сразу на 0,9 процентного пункта до 1,4%. Для еврозоны прогноз тоже ухудшен — рост ВВП сократится до 0,7% вместо ожидавшихся ранее более высоких значений.

Переговоры и тарифные войны

Американская администрация Дональда Трампа в апреле ввела высокие пошлины на импорт из целого ряда стран. Сейчас США ведут переговоры с ключевыми партнёрами. Так, на этой неделе в Лондоне проходят встречи с Китаем, где обсуждается временное снижение пошлин после майских договорённостей.

Также продолжаются переговоры США с Европейским союзом. При этом времени до введения в полную силу ранее объявленных тарифов остаётся меньше месяца.

Есть ли шанс на улучшение

Эксперты Всемирного банка отмечают, что эскалация торговых конфликтов способна ещё сильнее ударить по мировой экономике. Однако ситуация может измениться при заключении долгосрочных соглашений.

"Наш анализ показывает, что если бы сегодняшние торговые споры разрешались путём заключения соглашений о снижении тарифов вдвое по сравнению с их уровнем на конец мая 2025 года, то в 2025 и 2026 годах мировой рост мог бы увеличиться в среднем на 0,2 процентного пункта", — отметил Гилл.

Не только Всемирный банк

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития также предупредила о замедлении глобального роста из-за торговой неопределённости. В этом месяце ОЭСР снизила прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,9% вместо прежних 3,1%.

Уточнения

Всемирный банк — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов и сокращения бедности в мире.



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