БРИКС переворачивает мир: Америка в шоке, Китай строит новую империю

БРИКС расширился до 10 стран: в 2025 году к блоку присоединилась Индонезия

4:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку? Когда-то это был просто инвестиционный термин, придуманный экономистом с Уолл-стрит, а теперь — альянс, охватывающий 40% мировой экономики и почти половину населения планеты.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

От идеи до реального клуба

В 2001 году в Goldman Sachs Джим О'Нил придумал аббревиатуру BRIC, чтобы привлечь внимание инвесторов к растущим экономическим гигантам после терактов 11 сентября. Спустя пять лет страны провели первую встречу министров иностранных дел в кулуарах Генассамблеи ООН, а в 2009 году состоялся первый саммит лидеров. В 2010 году к группе присоединилась Южная Африка, превратив BRIC в BRICS.

Кто сейчас в составе

Сегодня БРИКС насчитывает 10 полноправных членов. В 2024 году в блок вошли Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия пока раздумывает, а в 2025 году к ним присоединилась Индонезия. Малайзия и Таиланд тоже стремятся войти в состав, а Турция, Беларусь, Куба, Казахстан, Нигерия, Уганда, Узбекистан и Вьетнам получили статус стран-партнеров без права голоса.

Почему Китай продвигает расширение

Китай, как крупнейшая промышленная держава, активно лоббирует расширение БРИКС для укрепления своих глобальных позиций. Россия и Южная Африка поддерживают его инициативу, а Индия опасалась, что группа превратится в "рупор" Пекина. Бразилия, в свою очередь, не хотела портить отношения с Западом, но обе страны всё же одобрили расширение.

Зачем новым членам вступать в БРИКС

Для них это:

доступ к финансированию от более богатых участников;

возможность политического диалога вне Вашингтона;

совместные проекты в энергетике и инфраструктуре.

Чем занимается БРИКС

Главное достижение группы — финансовое сотрудничество:

Создание пула валютных резервов на $100 млрд для взаимопомощи в кризисных ситуациях.

Основание Нового банка развития, который с 2015 года выдал кредитов на $39 млрд, в основном на инфраструктуру, транспорт и энергетику.

Для сравнения: Всемирный банк за один только 2024 финансовый год выделил $117,5 млрд.

Кроме того, страны БРИКС разрабатывают проекты в области "зелёной" энергетики, а также совместно создают лекарства и вакцины против болезней, распространённых в развивающихся странах, включая малярию и туберкулёз.

Кто доминирует в БРИКС

Экономика Китая вдвое превышала совокупный ВВП других участников до расширения, но Индия уравновешивает его влияние, особенно после того, как обогнала Китай по населению. Пекин хотел продвигать инициативу "Пояс и путь" через БРИКС, но Нью-Дели выступила против, особенно из-за споров с Пакистаном.

Инвестиционный интерес

Сегодня БРИКС утратил статус "горячей" инвестиционной темы. Санкции фактически закрыли Россию для иностранных инвесторов, Китай столкнулся с замедлением роста и технологическими ограничениями, а экономика Бразилии замедлилась после окончания сырьевого бума. Южная Африка страдает от перебоев в электроснабжении и логистике, хотя есть и признаки улучшения. Индия остаётся точкой роста, но неизвестно, сможет ли она повторить путь Китая.

Что дальше

Добавление новых членов, особенно крупнейших экспортёров энергоресурсов, даёт БРИКС шанс бросить вызов доллару в нефтегазовой торговле и продвигать дедолларизацию. Однако Трамп уже пригрозил 100% тарифами странам, которые откажутся от расчётов в долларах, заявив, что они могут искать "другого присоску" для своей торговли.

Уточнения

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения и 14-е по территории.



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