БРИКС переворачивает мир: Америка в шоке, Китай строит новую империю

Что объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку? Когда-то это был просто инвестиционный термин, придуманный экономистом с Уолл-стрит, а теперь — альянс, охватывающий 40% мировой экономики и почти половину населения планеты.
В 2001 году в Goldman Sachs Джим О'Нил придумал аббревиатуру BRIC, чтобы привлечь внимание инвесторов к растущим экономическим гигантам после терактов 11 сентября. Спустя пять лет страны провели первую встречу министров иностранных дел в кулуарах Генассамблеи ООН, а в 2009 году состоялся первый саммит лидеров. В 2010 году к группе присоединилась Южная Африка, превратив BRIC в BRICS.
Сегодня БРИКС насчитывает 10 полноправных членов. В 2024 году в блок вошли Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия пока раздумывает, а в 2025 году к ним присоединилась Индонезия. Малайзия и Таиланд тоже стремятся войти в состав, а Турция, Беларусь, Куба, Казахстан, Нигерия, Уганда, Узбекистан и Вьетнам получили статус стран-партнеров без права голоса.
Китай, как крупнейшая промышленная держава, активно лоббирует расширение БРИКС для укрепления своих глобальных позиций. Россия и Южная Африка поддерживают его инициативу, а Индия опасалась, что группа превратится в "рупор" Пекина. Бразилия, в свою очередь, не хотела портить отношения с Западом, но обе страны всё же одобрили расширение.
Для них это:
доступ к финансированию от более богатых участников;
возможность политического диалога вне Вашингтона;
совместные проекты в энергетике и инфраструктуре.
Главное достижение группы — финансовое сотрудничество:
Создание пула валютных резервов на $100 млрд для взаимопомощи в кризисных ситуациях.
Основание Нового банка развития, который с 2015 года выдал кредитов на $39 млрд, в основном на инфраструктуру, транспорт и энергетику.
Для сравнения: Всемирный банк за один только 2024 финансовый год выделил $117,5 млрд.
Кроме того, страны БРИКС разрабатывают проекты в области "зелёной" энергетики, а также совместно создают лекарства и вакцины против болезней, распространённых в развивающихся странах, включая малярию и туберкулёз.
Экономика Китая вдвое превышала совокупный ВВП других участников до расширения, но Индия уравновешивает его влияние, особенно после того, как обогнала Китай по населению. Пекин хотел продвигать инициативу "Пояс и путь" через БРИКС, но Нью-Дели выступила против, особенно из-за споров с Пакистаном.
Сегодня БРИКС утратил статус "горячей" инвестиционной темы. Санкции фактически закрыли Россию для иностранных инвесторов, Китай столкнулся с замедлением роста и технологическими ограничениями, а экономика Бразилии замедлилась после окончания сырьевого бума. Южная Африка страдает от перебоев в электроснабжении и логистике, хотя есть и признаки улучшения. Индия остаётся точкой роста, но неизвестно, сможет ли она повторить путь Китая.
Добавление новых членов, особенно крупнейших экспортёров энергоресурсов, даёт БРИКС шанс бросить вызов доллару в нефтегазовой торговле и продвигать дедолларизацию. Однако Трамп уже пригрозил 100% тарифами странам, которые откажутся от расчётов в долларах, заявив, что они могут искать "другого присоску" для своей торговли.
Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Занимает 4-е место в мире по численности населения и 14-е по территории.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.