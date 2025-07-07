Зачем заговорили о налоге на выезд за границу: вот что происходит на самом деле

Госдума заявила об отсутствии законопроекта о налоге на выездной туризм

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние дни в СМИ появилось множество тревожных заголовков о якобы разрабатываемом законопроекте по введению налога на выездной туризм. Однако поводов для паники нет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Выездной туризм

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий партию "Новые люди", развеял все слухи. В своем Telegram-канале он сообщил, что инициатива не просто отсутствует в повестке — даже обсуждений на эту тему не ведётся.

"На данный момент ни о каком законопроекте речи не идет. Работа в данном направлении не ведется, более того — нет даже предпосылок для обсуждения", — подчеркнул депутат.

Откуда пошли слухи

По словам Тарбаева, в ряде российских СМИ и телеграм-каналов активно распространяется информация о несуществующем законопроекте. Некоторые публикации подают идею как уже практически утвержденную, что и вызвало волну негодования среди туристов.

Логика у идеи всё же есть

Интересно, что сам парламентарий признаёт: подобный налог мог бы выглядеть логичным на фоне нынешнего перекоса между внутренним и выездным туризмом.

"Речь идет о деньгах, которые просто уходят из страны. Если бы часть этих расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма — было бы логично. Более того, это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм", — отметил он.

Итак, подводим итог:

Никакой законопроект о налоге на выездной туризм не разрабатывается.

Обсуждений на официальном уровне нет.

Идея подобного механизма действительно существует, но пока — только на теоретическом уровне.

Пока можно спокойно планировать свой отпуск — государство не планирует мешать выезду за границу дополнительными сборами.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



Слух — неподтверждённая информация, источник которой неизвестен, но при этом актуальная и достаточно интересная, чтобы быть активно распространяемой.



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