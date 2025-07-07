Зачем заговорили о налоге на выезд за границу: вот что происходит на самом деле

В последние дни в СМИ появилось множество тревожных заголовков о якобы разрабатываемом законопроекте по введению налога на выездной туризм. Однако поводов для паники нет.
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, представляющий партию "Новые люди", развеял все слухи. В своем Telegram-канале он сообщил, что инициатива не просто отсутствует в повестке — даже обсуждений на эту тему не ведётся.
"На данный момент ни о каком законопроекте речи не идет. Работа в данном направлении не ведется, более того — нет даже предпосылок для обсуждения", — подчеркнул депутат.
По словам Тарбаева, в ряде российских СМИ и телеграм-каналов активно распространяется информация о несуществующем законопроекте. Некоторые публикации подают идею как уже практически утвержденную, что и вызвало волну негодования среди туристов.
Интересно, что сам парламентарий признаёт: подобный налог мог бы выглядеть логичным на фоне нынешнего перекоса между внутренним и выездным туризмом.
"Речь идет о деньгах, которые просто уходят из страны. Если бы часть этих расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма — было бы логично. Более того, это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм", — отметил он.
Итак, подводим итог:
Пока можно спокойно планировать свой отпуск — государство не планирует мешать выезду за границу дополнительными сборами.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Слух — неподтверждённая информация, источник которой неизвестен, но при этом актуальная и достаточно интересная, чтобы быть активно распространяемой.
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