Почему США меняют правила игры с Казахстаном — и как это отразится на торговле

США повысили пошлины на импорт из Казахстана до 25%

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 августа Соединённые Штаты вводят 25-процентные таможенные пошлины на казахстанский импорт. Это решение озвучил президент США Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Импорт

Он обнародовал содержание официального послания, направленного лидеру Казахстана. В тексте указано, что пошлины вступят в силу в ближайшее время, а также содержится предупреждение: если Астана решит ответить зеркальными мерами, тарифная ставка США возрастёт. Причём на ту величину, которую Казахстан сам установит.

"Если Казахстан введёт ответные пошлины, Соединённые Штаты поднимут свои на такую же величину. Мы не станем стоять в стороне", — послание Трампа.

Но это далеко не единственный шаг в новой экономической стратегии США. Ещё 2 апреля Дональд Трамп заявил о старте масштабного тарифного давления сразу на 185 стран и территорий. Тогда были введены универсальные пошлины в размере 10%, вступившие в силу 5 апреля, и индивидуальные тарифы, начавшие действовать 9 апреля.

Тем не менее, на фоне резкой реакции стран и переговорных процессов, Белый дом 9 апреля сообщил о 90-дневной приостановке части ответных мер. Это временное послабление дало шанс на торговые консультации. Пока действует универсальный тариф в 10%.

27 июня ситуация получила продолжение: Вашингтон объявил, что в течение 10 дней известит ряд стран о новых условиях двусторонней торговли. Это означает, что для многих государств будут пересмотрены тарифные ставки, если с ними не заключат индивидуальные соглашения.

Что это значит для Казахстана

Повышение пошлин — это не просто символический шаг. Оно может серьёзно повлиять на экономические связи между странами, особенно если последует ответ Астаны. Ситуация развивается стремительно, и от решений в ближайшие недели будет зависеть характер дальнейших отношений.

Уточнения

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах).



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



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