Частная космическая компания SR Space: что скрывает её финансовый кризис

Частная космическая компания SR Space: гендиректор раскрыл планы по инвестициям и IPO

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Частная космическая компания SR Space сейчас привлекает инвестиции и планирует погасить свою задолженность в ближайший месяц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain планы

Генеральный директор компании Олег Мансуров отметил, что речь о банкротстве не идет — это обычная ситуация для стартапов.

Компания продолжает процесс закрытия инвестиционного раунда А в рамках подготовки к IPO и ставит цель собрать необходимую сумму или даже больше. Планы по выходу на IPO через пару лет остаются в силе, согласно ТАСС.

Ранее сообщалось, что инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Москве подала иск в Арбитражный суд о признании SR Space банкротом.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.





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