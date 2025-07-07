Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая причина старения кожи и суставов: сахар всему виной
Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына
Кожа скатывается от солнцезащитного крема? 5 шагов к спасению
Тепло в сердце, а не в градусах: где Европа зимой становится уютнее, чем летом
Тонкости ухода за кабачками на дачном участке
В Греции мошенник продал несуществующих автомобилей на 250 тысяч евро
Научная группа подала патент на терапию для борьбы со старением
Зерно, мясо и субпродукты: названы ошибки при выборе корма для животных
Дана Борисова раскрыла тяжёлый секрет: биполярное расстройство передалось её дочери

Частная космическая компания SR Space: что скрывает её финансовый кризис

Частная космическая компания SR Space: гендиректор раскрыл планы по инвестициям и IPO
0:42
Экономика

Частная космическая компания SR Space сейчас привлекает инвестиции и планирует погасить свою задолженность в ближайший месяц.

планы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
планы

Генеральный директор компании Олег Мансуров отметил, что речь о банкротстве не идет — это обычная ситуация для стартапов.

Компания продолжает процесс закрытия инвестиционного раунда А в рамках подготовки к IPO и ставит цель собрать необходимую сумму или даже больше. Планы по выходу на IPO через пару лет остаются в силе, согласно ТАСС.

Ранее сообщалось, что инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Москве подала иск в Арбитражный суд о признании SR Space банкротом.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке
Финансы
Страны БРИКС меняют правила игры на финансовом рынке Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?
Как продлить цветение орхидей: простые советы
Инвестиции BlackRock на Украине: фальшивые надежды не сбылись
На помощь к людям: почему медведи приходят к мусорным бакам в Усть-Илимске
Маршрут по винтажным лавкам России: зачем покупать хлам в аэропорту, когда есть винтаж на рынках
Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней
Неандертальцы использовали огонь для извлечения жира — находка в Ноймарк-Норд
6 способов избавиться от храпа: от правильного положения до медицинских решений
Малозаметные усы на лапах кошек выполняют важную навигационную роль
Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.