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Ставки на ипотеку снизились: что это значит для рынка

Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
1:23
Экономика

За первую неделю июля 2025 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке снизились на 0,3-0,5 процентных пункта в зависимости от сегмента.

Дом
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Дом

Эти данные предоставлены Единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС).

Средние ставки определяются еженедельно на основе предложений топ-20 банков. В первой неделе июля ставки на городскую недвижимость снизились следующим образом:

  •  На новостройки — на 0,43 п. п., до 24,48%.
  •  На вторичное жилье — на 0,33 п. п., до 24,6%.

Снижение ставок произошло благодаря четырем банкам из топ-20: Сбербанку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Абсолют Банку, согласно РБК.

Также ипотечные ставки на загородном рынке продолжили снижаться:

  •  На готовые дома ставка уменьшилась на 0,28 п. п., до 25,86%.
  •  На строительство частного дома — на 0,48 п. п., до 24,32%.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%
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