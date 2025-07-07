Ставки на ипотеку снизились: что это значит для рынка

За первую неделю июля 2025 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке снизились на 0,3-0,5 процентных пункта в зависимости от сегмента.
Эти данные предоставлены Единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС).
Средние ставки определяются еженедельно на основе предложений топ-20 банков. В первой неделе июля ставки на городскую недвижимость снизились следующим образом:
Снижение ставок произошло благодаря четырем банкам из топ-20: Сбербанку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Абсолют Банку, согласно РБК.
Также ипотечные ставки на загородном рынке продолжили снижаться:
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.