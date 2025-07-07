Ставки на ипотеку снизились: что это значит для рынка

Средние ставки по ипотеке в июле стали ближе к покупателям: снижение на 0,3-0,5%

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первую неделю июля 2025 года средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке снизились на 0,3-0,5 процентных пункта в зависимости от сегмента.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Дом

Эти данные предоставлены Единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС).

Средние ставки определяются еженедельно на основе предложений топ-20 банков. В первой неделе июля ставки на городскую недвижимость снизились следующим образом:

На новостройки — на 0,43 п. п., до 24,48%.

На вторичное жилье — на 0,33 п. п., до 24,6%.

Снижение ставок произошло благодаря четырем банкам из топ-20: Сбербанку, Совкомбанку, Промсвязьбанку и Абсолют Банку, согласно РБК.

Также ипотечные ставки на загородном рынке продолжили снижаться:

На готовые дома ставка уменьшилась на 0,28 п. п., до 25,86%.

На строительство частного дома — на 0,48 п. п., до 24,32%.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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