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Чукотка, Москва, Камчатка: где квадратный метр станет золотым

Цены на квадратный метр жилья: что ждёт россиян в 2025 году
1:06
Экономика

Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие 2025 года на уровне 113,7 тысячи рублей, что на 6% выше, чем в первом полугодии.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

В приказе министерства также указаны показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по регионам на третий квартал 2025 года.

Самые высокие цены установлены для Чукотки (264,5 тысячи рублей), Москвы (198,5 тысячи рублей), Камчатки (178,9 тысячи рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (178,9 тысячи рублей), Приморского края (175,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей) и Московской области (164,2 тысячи рублей), согласно РИА Новости.

Уточнения

Но́рма (от лат. norma — дословно «науго́льник», переносное значение — руководящее начало, правило, образец) — социально апробированная и закрепленная оценка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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