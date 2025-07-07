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Экономисты предупреждают: ранние арбузы могут быть опасны

Отечественные арбузы и дыни: когда ждать снижения цен
Экономика

Цены на арбузы и дыни должны снизиться во второй декаде июля, когда на рынок поступит отечественная продукция.

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by فارس البلغم, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

По словам кандидата экономических наук Игоря Балынина, стоимость дыни может упасть в полтора раза, а арбуза — в 2-2,5 раза в течение месяца. К сентябрю снижение может составить до 4 раз.

Сейчас на прилавках в основном импортные фрукты, но как только в магазины поступят отечественные арбузы и дыни, цены резко упадут. Балынин предполагает, что снижение цен начнется во второй декаде июля.

Также экономист Дмитрий Морковкин предостерег, что некоторые фермеры могут злоупотреблять удобрениями для ускоренного роста арбузов, что делает ранние ягоды потенциально опасными для здоровья. Полноценно созревшие арбузы обычно появляются в конце июля, и ранние экземпляры не всегда полезны из-за использования стимуляторов роста, согласно "Ленте.ру".

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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