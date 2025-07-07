Молодь трепанга в Приморье: как учёные борются за будущее морских обитателей

Сотрудники Приморской производственной базы Главрыбвода успешно провели нерест трепанга и получили первые партии жизнеспособных личинок.
Это подтверждает эффективность используемых технологий и является важным шагом в сохранении этого ценного морского вида.
Заводское разведение трепанга поможет увеличить его численность и развить аквакультуру в регионе. В ближайшее время специалистам предстоит получить осевшую молодь, что потребует ежедневного мониторинга воды, кормления и других мероприятий.
Выращивание молоди трепанга — процесс сложный и трудоемкий, требующий высокой квалификации. Получение личинок — это только начало, и специалисты готовы к напряженной работе, чтобы сохранить и вырастить жизнестойкую молодь, пишет Fishnews.
Трепанги (от малайского tripang или trīpang) — промысловые съедобные беспозвоночные морские животные из типа иглокожих, класса голотурий, родов Holothuria, Stichopus и других. Имеют червеобразный вид. Как пищевой продукт используется мясистая стенка тела трепанга. Трепангов промышляют в основном в странах Юго-Восточной Азии. В России (Сахалинская область, Приморский край) добывают дальневосточного трепанга (Apostichopus japonicus).
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.