Молодь трепанга в Приморье: как учёные борются за будущее морских обитателей

Приморье успешно провело первый нерест трепанга — всё для развития аквакультуры в регионе

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сотрудники Приморской производственной базы Главрыбвода успешно провели нерест трепанга и получили первые партии жизнеспособных личинок.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info трепанг

Это подтверждает эффективность используемых технологий и является важным шагом в сохранении этого ценного морского вида.

Заводское разведение трепанга поможет увеличить его численность и развить аквакультуру в регионе. В ближайшее время специалистам предстоит получить осевшую молодь, что потребует ежедневного мониторинга воды, кормления и других мероприятий.

Выращивание молоди трепанга — процесс сложный и трудоемкий, требующий высокой квалификации. Получение личинок — это только начало, и специалисты готовы к напряженной работе, чтобы сохранить и вырастить жизнестойкую молодь, пишет Fishnews.

Уточнения

Трепанги (от малайского tripang или trīpang) — промысловые съедобные беспозвоночные морские животные из типа иглокожих, класса голотурий, родов Holothuria, Stichopus и других. Имеют червеобразный вид. Как пищевой продукт используется мясистая стенка тела трепанга. Трепангов промышляют в основном в странах Юго-Восточной Азии. В России (Сахалинская область, Приморский край) добывают дальневосточного трепанга (Apostichopus japonicus).





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