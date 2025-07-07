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Германия рискует остаться без газа: что не так с хранилищем Реден

Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
2:01
Экономика

Согласно данным GIE, европейские газовые хранилища заполнены на 60%, а в Германии — на 52%, пишет EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Темпы закачки в этом сезоне выше, чем в предыдущие годы, поскольку трейдерам нужно восполнить запасы газа, сожжённые зимой. Однако немецкое хранилище "Реден", которое теперь управляется национализированной компанией SEFE, заполнено всего на 2,45% — это всего 104 миллиона кубометров из возможных 4,3 миллиарда.

К прошлой зиме хранилище было переполнено, но к началу апреля запасы упали ниже 7%. Несмотря на это, закачка не начиналась, и из хранилища продолжали забирать газ. Одна из причин, по которой оно пустует, заключается в отсутствии спроса — разница в ценах на газ между летом и зимой не превышает $30 за тысячу кубометров, что делает хранение невыгодным.

SEFE также не закачивает газ, так как он остается дорогим. Бундестаг смягчил требования по наполнению хранилищ: теперь достаточно 45% вместо прежних 90% к 1 ноября. Также отменили налог на хранение газа, который ранее обходился каждому немецкому домохозяйству в 20-60 евро в год.

Федеральное сетевое агентство Германии отметило, что хотя есть риски, необходимо учитывать все хранилища, а не только "Реден". Они также упомянули терминалы СПГ, которые помогут в экстренной ситуации.

С одной стороны, пустое хранилище экономит ресурсы, но с другой — возрастает риск нехватки газа, так как терминалы бронируются не только немецкими компаниями. В случае дефицита Германии придется покупать газ по текущей цене. Управляющий директор хранилищ Себастьян Хайнерманн выразил сомнения по поводу правильности решения правительства сократить лимиты хранения, напомнив о кризисных годах.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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