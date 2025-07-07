Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
BMW M2 CS установил рекорд круга среди компактных авто на Нюрбургринге
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки
В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров
Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?
Как вы спите после такого? Жена Петросяна в ярости из-за такси за 3000 рублей
Такой папаша: Юлия Ковальчук рассказала о поведении Чумакова в семье
Секреты борьбы с медведкой: безопасный и эффективный метод, который сработает!
Лазер против комаров: новая революция в защите от летних вредителей

Банковские сбои? Наличка стала спасением для россиян

Проблемы с мобильной связью? Наличка поможет избежать очередей в магазинах и спасёт ваши покупки
1:01
Экономика

Экономист Александр Разуваев советует россиянам всегда иметь при себе наличные деньги.

Деньги
Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Это связано с проблемами со связью, которые наблюдаются во многих регионах, из-за чего возникают сбои в работе кассовых аппаратов и банковских приложений.

Он рекомендует иметь небольшую сумму наличных, например, около 5000 рублей — этого хватит на покупки в продуктовом магазине и заправку автомобиля. Так вы избежите трудностей с оплатой, особенно если придется пользоваться такси.

В Санкт-Петербурге и области уже наблюдаются сбои при оплате картами и через QR-коды, и многие магазины переходят на работу только с наличными, что приводит к очередям у касс. Проблемы вызваны нестабильной мобильной связью.

Недавно в Нижегородской области также фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом из-за усиленных мер безопасности, связанных с отражением атак беспилотников, пишет издание "Абзац".

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Китай замедлил вращение Земли
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Германия снижает лимиты хранения газа: чем это грозит зимой
Хвост виляет — но вовсе не от радости: как одно простое действие может восстановить доверие собаки
В лесах Кентукки заработала канатная трасса над ущельем длиной 580 метров
Нижний Новгород и глушение связи: когда предел терпения будет достигнут?
Как вы спите после такого? Жена Петросяна в ярости из-за такси за 3000 рублей
Такой папаша: Юлия Ковальчук рассказала о поведении Чумакова в семье
Секреты борьбы с медведкой: безопасный и эффективный метод, который сработает!
Лазер против комаров: новая революция в защите от летних вредителей
Эксперимент: студенты чаще воспринимают нейтральное поведение как агрессию в жаре
Сад заполонили агрессивные кустарники? Вот что вкапывают опытные дачники, чтобы их остановить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.