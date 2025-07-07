Банковские сбои? Наличка стала спасением для россиян

Экономист Александр Разуваев советует россиянам всегда иметь при себе наличные деньги.
Это связано с проблемами со связью, которые наблюдаются во многих регионах, из-за чего возникают сбои в работе кассовых аппаратов и банковских приложений.
Он рекомендует иметь небольшую сумму наличных, например, около 5000 рублей — этого хватит на покупки в продуктовом магазине и заправку автомобиля. Так вы избежите трудностей с оплатой, особенно если придется пользоваться такси.
В Санкт-Петербурге и области уже наблюдаются сбои при оплате картами и через QR-коды, и многие магазины переходят на работу только с наличными, что приводит к очередям у касс. Проблемы вызваны нестабильной мобильной связью.
Недавно в Нижегородской области также фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом из-за усиленных мер безопасности, связанных с отражением атак беспилотников, пишет издание "Абзац".
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.