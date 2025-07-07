Банковские сбои? Наличка стала спасением для россиян

Проблемы с мобильной связью? Наличка поможет избежать очередей в магазинах и спасёт ваши покупки

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Александр Разуваев советует россиянам всегда иметь при себе наличные деньги.

Фото: pixabay.com by Maria_Domnina is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Это связано с проблемами со связью, которые наблюдаются во многих регионах, из-за чего возникают сбои в работе кассовых аппаратов и банковских приложений.

Он рекомендует иметь небольшую сумму наличных, например, около 5000 рублей — этого хватит на покупки в продуктовом магазине и заправку автомобиля. Так вы избежите трудностей с оплатой, особенно если придется пользоваться такси.

В Санкт-Петербурге и области уже наблюдаются сбои при оплате картами и через QR-коды, и многие магазины переходят на работу только с наличными, что приводит к очередям у касс. Проблемы вызваны нестабильной мобильной связью.

Недавно в Нижегородской области также фиксировались перебои с мобильной связью и интернетом из-за усиленных мер безопасности, связанных с отражением атак беспилотников, пишет издание "Абзац".

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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