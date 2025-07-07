Налог на поездки за границу: чем обернётся нововведение для россиян

В России обсуждают идею введения налога на поездки за границу.
Это предложение озвучил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что такая мера может помочь направить деньги, которые россияне тратят за границей, на развитие внутреннего туризма.
В 2024 году россияне потратили около 700 миллиардов рублей на поездки за границу. Если ввести сбор в размере 200-300 рублей за поездку, это может принести от 5 до 7 миллиардов рублей. Тарбаев также считает, что лучше брать этот сбор с юридических лиц, а не с физических, пишет "Абзац".
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.