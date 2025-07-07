Налог на поездки за границу: чем обернётся нововведение для россиян

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Экономика

В России обсуждают идею введения налога на поездки за границу.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Это предложение озвучил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что такая мера может помочь направить деньги, которые россияне тратят за границей, на развитие внутреннего туризма.

В 2024 году россияне потратили около 700 миллиардов рублей на поездки за границу. Если ввести сбор в размере 200-300 рублей за поездку, это может принести от 5 до 7 миллиардов рублей. Тарбаев также считает, что лучше брать этот сбор с юридических лиц, а не с физических, пишет "Абзац".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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