Налог на поездки за границу: чем обернётся нововведение для россиян

Налог на зарубежные поездки: как это будет работать

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России обсуждают идею введения налога на поездки за границу.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Это предложение озвучил председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что такая мера может помочь направить деньги, которые россияне тратят за границей, на развитие внутреннего туризма.

В 2024 году россияне потратили около 700 миллиардов рублей на поездки за границу. Если ввести сбор в размере 200-300 рублей за поездку, это может принести от 5 до 7 миллиардов рублей. Тарбаев также считает, что лучше брать этот сбор с юридических лиц, а не с физических, пишет "Абзац".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.