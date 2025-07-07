Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несмываемый кондиционер: зачем он нужен и как правильно наносить для идеальных волос
Симоньян раскрыла врождённую аномалию: нет левой сонной артерии, всегда бледна и устала
Как предотвратить запах из раковины после отпуска: простой лайфхак
Капли и таблетки признаны самыми эффективными средствами от клещей у собак
Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила базовую тренировку рук на 30 минут без оборудования
Учёные спрогнозировали формирование суперконтинента через 250 млн лет
Нашатырный спирт против муравьёв: простой способ спасти растения
На вид — рай, на деле — угроза: что скрывает один из самых красивых пляжей Италии
Малярия в России: насколько реальна угроза заражения этим летом

50 банкоматов, 250 офисов — что готовит Роял Кредит Банк для новых регионов России

Роял Кредит Банк расширяется: 50 банкоматов и 250 офисов в новых регионах России
1:31
Экономика

Роял Кредит Банк, у которого недавно сменился владелец, намерен расширить свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отделение банка
Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отделение банка

По информации от "Диалект Групп", новой материнской компании, принадлежащей бизнесмену Ярославу Остудину, развитие банка будет осуществляться на основе страховой компании "Астро-Волга", уже функционирующей в этих регионах. Сделка по приобретению Роял Кредит Банка была завершена 1 июля 2025 года.

Ключевым вектором развития Роял Кредит Банка станет обслуживание населения новых регионов с использованием сети СК "Астро-Волга", входящей в "Диалект Групп". Страховая компания располагает более чем 250 офисами на этих территориях. В каждом из этих офисов планируется присутствие представителя банка, которым станет один из действующих страховых агентов. В течение 2025–2026 годов планируется разместить до 50 банкоматов в офисах.

По словам Остудина, в текущем году банк сосредоточит свои усилия на развитии расчетно-кассового обслуживания и эмиссии банковских карт, предлагая привлекательные условия для бизнеса и юридических лиц. В дальнейшем планируется внедрение депозитных продуктов, однако предоставление кредитов пока не входит в ближайшие планы, пишет "Ъ".

Уточнения

Эмиссия (лат. emissio) может означать:

  • Эмиссия банковских карт — изготовление банковских карт.
  • Эмиссия денег — выпуск в обращение наличных или безналичных денег.
  • Эмиссия ценных бумаг — выпуск в обращение эмиссионных ценных бумаг.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Голоден в жару? 4 освежающих супа, которые вы не ждёте!
Как носить замшевые ботинки, кроссовки и сандалии летом 2025 — стильные советы
Тина Канделаки призналась: дочь Мелания названа в честь жены Дональда Трампа
За антиамериканскую политику странам БРИКС введём тарифы: новое заявление Трампа
Как поливать морковь в июле, чтобы она была сладкой и ровной
Три упражнения, которые вернут мужчинам 40+ силу и массу мышц
Миграция птиц: навигация по Солнцу, звёздам и магнитному полю Земли
Отжимания с внутренним разворотом ладоней активируют рост бицепсов
Багаж пуст, эмоций тонна: пять способов уехать этим летом почти бесплатно
Убийца на полке супермаркета: неожиданная причина инсультов найдена в повседневных предметах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.