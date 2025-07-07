50 банкоматов, 250 офисов — что готовит Роял Кредит Банк для новых регионов России

Роял Кредит Банк расширяется: 50 банкоматов и 250 офисов в новых регионах России

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роял Кредит Банк, у которого недавно сменился владелец, намерен расширить свою деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отделение банка

По информации от "Диалект Групп", новой материнской компании, принадлежащей бизнесмену Ярославу Остудину, развитие банка будет осуществляться на основе страховой компании "Астро-Волга", уже функционирующей в этих регионах. Сделка по приобретению Роял Кредит Банка была завершена 1 июля 2025 года.

Ключевым вектором развития Роял Кредит Банка станет обслуживание населения новых регионов с использованием сети СК "Астро-Волга", входящей в "Диалект Групп". Страховая компания располагает более чем 250 офисами на этих территориях. В каждом из этих офисов планируется присутствие представителя банка, которым станет один из действующих страховых агентов. В течение 2025–2026 годов планируется разместить до 50 банкоматов в офисах.

По словам Остудина, в текущем году банк сосредоточит свои усилия на развитии расчетно-кассового обслуживания и эмиссии банковских карт, предлагая привлекательные условия для бизнеса и юридических лиц. В дальнейшем планируется внедрение депозитных продуктов, однако предоставление кредитов пока не входит в ближайшие планы, пишет "Ъ".

Уточнения

Эмиссия (лат. emissio) может означать:



Эмиссия банковских карт — изготовление банковских карт.

Эмиссия денег — выпуск в обращение наличных или безналичных денег.

Эмиссия ценных бумаг — выпуск в обращение эмиссионных ценных бумаг.

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