Трамп предупреждает БРИКС: пошлины уже на горизонте

За антиамериканскую политику странам БРИКС введём тарифы: новое заявление Трампа

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В отношении стран, входящих в БРИКС и получающих поддержку от других государств, возможно введение десятипроцентных американских таможенных сборов.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Такое заявление было опубликовано президентом США Дональдом Трампом в его социальной сети TruthSocial.

Согласно заявлению Трампа, любая страна, проводящая антиамериканскую политику, основанную на принципах БРИКС, столкнется с дополнительным десятипроцентным тарифом. Президент подчеркнул, что исключений из этой меры не предусмотрено.

В конце ноября 2024 года Трамп уже высказывал предупреждение о введении стопроцентных пошлин против стран БРИКС в случае, если они предпримут попытку создать общую валюту, альтернативную доллару, или начнут использовать иную валюту в качестве замены. Он также угрожал государствам, входящим в объединение, ограничением доступа к рынку Соединенных Штатов, пишут "Ведомости".

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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