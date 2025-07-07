Трамп предупреждает БРИКС: пошлины уже на горизонте

В отношении стран, входящих в БРИКС и получающих поддержку от других государств, возможно введение десятипроцентных американских таможенных сборов.
Такое заявление было опубликовано президентом США Дональдом Трампом в его социальной сети TruthSocial.
Согласно заявлению Трампа, любая страна, проводящая антиамериканскую политику, основанную на принципах БРИКС, столкнется с дополнительным десятипроцентным тарифом. Президент подчеркнул, что исключений из этой меры не предусмотрено.
В конце ноября 2024 года Трамп уже высказывал предупреждение о введении стопроцентных пошлин против стран БРИКС в случае, если они предпримут попытку создать общую валюту, альтернативную доллару, или начнут использовать иную валюту в качестве замены. Он также угрожал государствам, входящим в объединение, ограничением доступа к рынку Соединенных Штатов, пишут "Ведомости".
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.