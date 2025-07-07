Китайская экспансия: как Поднебесная захватывает мировой рынок редкоземельных металлов

Как Китай захватывает рынок редкоземельных металлов

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение последнего года китайские корпорации значительно увеличили свою деятельность по заключению соглашений, обеспечивающих им поставки редкоземельных металлов.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Западные аналитики отмечают высокий профессионализм, с которым КНР реализует эту стратегию.

Согласно информации, предоставленной S&P и Mergermarket, в 2024 году китайские горнодобывающие компании осуществили 10 сделок стоимостью более 100 миллионов долларов каждая, чтобы установить контроль над месторождениями редкоземельных металлов и другими ценными ресурсами. Подобная активность китайских компаний заметно возросла за последние 12 месяцев.

По информации Financial Times, данная тенденция развивается на фоне обострения международной политической ситуации и введения Соединенными Штатами и Европейским Союзом торговых ограничений в отношении Китая. В частности, горно-металлургическая компания Zijin Mining заявила о планах приобретения золоторудного месторождения в Казахстане за 1,2 миллиарда долларов. FT полагает, что местные владельцы подобных активов видят в сотрудничестве с Китаем более выгодные перспективы, нежели в партнерстве с западными странами.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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