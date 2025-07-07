В Махачкале обнаружено 403 тонны немаркированной рыбы

Рыбное предприятие в Дагестане под следствием: 403 тонны немаркированной кильки

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Махачкале на предприятии выявлена немаркированная рыбная продукция, о чем сообщает МВД по Республике Дагестан. По данному факту начато уголовное расследование.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

В ходе проверки промышленных холодильников на территории предприятия в Махачкале, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 403 тонны кильки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД Дагестана, рыба предназначалась для дальнейшей реализации.

Согласно информации от правоохранительных органов, на всей найденной продукции отсутствовала необходимая маркировка, подтверждающая ее соответствие стандартам безопасности.

В отношении 51-летней владелицы предприятия, занимающей должность руководителя, возбуждено уголовное дело по статье 171.1 части 4 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Уточнения

Ки́лька — общее название нескольких видов мелких стайных рыб семейства сельдевых, имеющих большое промысловое значение.





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