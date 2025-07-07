Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
Сушите волосы феном каждый день? Эти 5 правил спасут их от сухости

В Махачкале обнаружено 403 тонны немаркированной рыбы

Рыбное предприятие в Дагестане под следствием: 403 тонны немаркированной кильки
1:01
Экономика

В Махачкале на предприятии выявлена немаркированная рыбная продукция, о чем сообщает МВД по Республике Дагестан. По данному факту начато уголовное расследование.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

В ходе проверки промышленных холодильников на территории предприятия в Махачкале, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 403 тонны кильки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД Дагестана, рыба предназначалась для дальнейшей реализации.

Согласно информации от правоохранительных органов, на всей найденной продукции отсутствовала необходимая маркировка, подтверждающая ее соответствие стандартам безопасности.

В отношении 51-летней владелицы предприятия, занимающей должность руководителя, возбуждено уголовное дело по статье 171.1 части 4 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Уточнения

Ки́лька — общее название нескольких видов мелких стайных рыб семейства сельдевых, имеющих большое промысловое значение.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США
Как рыбы маскируются под камни: самые смертоносные хищники океана
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы
Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
Уксус и крахмал вместо химии: натуральное средство для сада
Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах
Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?
Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.