Лавров: санкции США подорвали репутацию доллара как надёжной валюты

Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Выступая на сессии саммита БРИКС в расширенном формате, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о неконтролируемом росте государственного долга Соединенных Штатов.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Он также отметил, что доверие к доллару США было серьезно подорвано из-за применения нелегитимных санкций.

Лавров подчеркнул, что пандемия COVID-19 выявила системные недостатки в мировой финансовой и торговой структуре, способствуя ее дальнейшей фрагментации. По его словам, эрозия существующего экономического порядка усугубилась в результате односторонних санкций и использования американской валюты как инструмента давления. Таким образом, репутация доллара как надежного средства платежа была серьезно запятнана.

Министр также акцентировал внимание на быстром росте долгового бремени как на еще одном негативном факторе. Он отметил, что с 2011 года число стран с высоким уровнем задолженности значительно увеличилось. Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны вынуждены тратить больше средств на обслуживание долга, чем на инвестиции в собственное развитие. По его словам, ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах, таких как США, где государственный долг достиг рекордных 37 триллионов долларов и продолжает увеличиваться, пишет ТАСС.

Встреча глав государств БРИКС, проходящая под председательством Бразилии, включает в себя обсуждение вопросов, касающихся здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, климатических изменений, управления искусственным интеллектом, а также укрепления мира и безопасности.

Группа БРИКС, основанная в 2006 году, претерпела расширение своего состава. В 2011 году к Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения, а 6 января 2025 года к БРИКС присоединится Индонезия.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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