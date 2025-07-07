Зарплаты по регионам: где самые высокие и низкие доходы

Южно-Сахалинск и Москва сохраняют свои позиции лидеров среди российских городов с самыми высокими отраслевыми зарплатами. В конце списка располагаются Элиста и Владикавказ.
Заработная плата остается основным источником дохода для большинства россиян, составляя около 70% от общего объема доходов. В 2024 году номинальная зарплата в России увеличилась почти на 18,3%, достигнув в среднем 76,5 тысяч рублей до вычета НДФЛ.
В первом квартале 2025 года положительная динамика сохранилась, и зарплата с учетом налогов выросла до 85 тысяч рублей.
Однако ситуация с зарплатами значительно различается в зависимости от отрасли, региона и города. Отраслевые и территориальные различия в оплате труда могут быть весьма существенными. Например, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в сфере "Финансы и страхование" составила 184,8 тысячи рублей, в то время как в "Образовании" — 57,4 тысячи рублей, что в три раза меньше. Разрыв в оплате труда между городами также значителен.
Экономический профиль города во многом определяет структуру экономики региона и зависит от местных особенностей рынка труда. В регионах, богатых природными ресурсами, население занято их добычей, в приморских регионах — рыболовством, а в регионах с развитой обрабатывающей промышленностью — производством промышленных товаров.
Для оценки отраслевых различий в оплате труда в крупнейших городах России аналитики РИА Новости провели исследование и составили рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассматривались зарплаты сотрудников, занятых в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города.
Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики за I квартал 2025 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России.
В большинстве городов самые высокие зарплаты наблюдаются в сфере "Профессиональная и научная деятельность". На втором месте по привлекательности — "Обрабатывающие производства". Высокие заработки также встречаются в отраслях "IT и связь" и "Банки и финансовые услуги".
Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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