Россияне в панике: почему налоговая требует доплатить за работу в Казахстане

Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Налоговые органы активизировали рассылку уведомлений российским гражданам, получавшим выплаты от работодателей из Казахстана в период 2022–2023 годов.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

В этих уведомлениях содержится требование уплатить НДФЛ по полной ставке, поскольку, по мнению налоговой, работа выполнялась дистанционно с территории России. При этом, как отмечают четыре налоговых консультанта, чьи клиенты столкнулись с подобными ситуациями, с этих доходов уже был уплачен индивидуальный подоходный налог (ИПН) в Казахстане, ставка которого варьировалась от 5% до 20%.

По мнению экспертов, усиленное внимание налоговых органов к россиянам, работающим на иностранные компании, вызвано ростом популярности удаленной работы, а также переездом как физических, так и юридических лиц в Казахстан после 2022 года. Юристы подчеркивают, что существующее международное налоговое законодательство не всегда адаптировано к современным формам организации труда.

По словам Линды Куркулите, автора Telegram-канала "Дневник налогового консультанта", с начала июня налоговые органы начали вызывать россиян, получивших доходы от казахстанских компаний в 2022–2023 годах и отразивших в своих декларациях уплату ИПН в Казахстане.

Между Россией и Казахстаном действует Конвенция об избежании двойного налогообложения, заключенная в 1996 году. В соответствии с этой конвенцией, при определении государства, имеющего право взимать налог с доходов от трудовой деятельности, ключевыми факторами являются местонахождение сотрудника во время работы и его должность. В общем случае, ИПН остается в Казахстане, если сотрудник проживал там в период выполнения своих трудовых обязанностей, даже если он сохранял налоговое резидентство России. Однако, если сотрудник находился в России, он обязан уплатить НДФЛ. Исключение составляют доходы, получаемые руководящими сотрудниками (так называемые гонорары директоров), которые облагаются налогом в стране, где находится работодатель, пишут "Ведомости".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.