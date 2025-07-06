Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования
Инженеры предупредили: нельзя глушить мотор с включённым кондиционером
Беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги
Почему возвращается вес после похудения — разбираем ключевые ошибки
7 удивительных животных, которые меняют пол, и как это помогает им выжить
7 бытовых привычек, которые превращают вашу однушку в тесную кладовку
Почему важно ухаживать за кожей после эпиляции: 5 необходимых средств
Сын Розы Сябитовой стал звездой мемов: удивительное высказывание в эфире
Тайна чилийского ледника: как погибла Фиона, ихтиозавр времён Гондваны

Налог на тунеядство: кто поддерживает, а кто против? Удивительные цифры

Налог для тунеядцев: общество разделилось на два лагеря
2:21
Экономика

Более половины населения России (59%) высказываются против введения налога для неработающих граждан.

вечный отпуск
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вечный отпуск

Примерно треть (33%) скорее поддерживают такую инициативу, в то время как около 8% не смогли определиться со своим мнением. Такие данные были получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате телефонного опроса, охватившего 1600 россиян, достигших совершеннолетия. Данная мера предполагает обязательные налоговые выплаты для трудоспособных граждан, не имеющих официального трудоустройства.

Поддержка идеи о налоге на тунеядство возрастает с увеличением возраста респондентов. Среди представителей поколения Z, родившихся после 2001 года, большая часть (76%) выступает против этой меры. Поддержку выразил каждый пятый (19%), а 5% затруднились с ответом. В то же время, среди представителей "поколения застоя" (1948–1967 годов рождения) мнения разделились: 44% поддерживают налог на тунеядство, 47% выступают против, а 9% не имеют определенного мнения.

Вместе с тем, 57% опрошенных скорее негативно относятся к трудоспособным людям, сознательно избегающим работы. Нейтральную позицию занимают около 36%, а положительное отношение высказали лишь 4% респондентов. Около 3% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, если бы у респондентов была возможность жить, не работая, ею бы воспользовались только 13%. Подавляющее большинство (80%) утверждают, что продолжали бы работать при любых обстоятельствах. Лишь 7% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

Аналитики ВЦИОМ напомнили участникам опроса о существовавших в СССР нормах, предусматривавших суровые наказания для "тунеядцев", и задали вопрос о необходимости принятия аналогичного закона в современной России. Мнения вновь разделились: 45% поддержали идею, 46% высказались против, а 9% затруднились с ответом, пишут "Ведомости".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Тайна чилийского ледника: как погибла Фиона, ихтиозавр времён Гондваны
Турецкие бани и вегетарианские кафе: чем славится Портобелло
Он животное: Интер начинает переговоры с Месси
Челси гонится за одной из величайших жемчужин Англии
Налог для тунеядцев: общество разделилось на два лагеря
Скарборо: почему туристов называют здесь однодневками
Секрет стройности скрыт в бобах: вы точно его недооценивали
Вот как использовать картофельные очистки как удобрение
Быстрые рецепты: жареные кабачки с чесноком и зеленью — минимум усилий, максимум удовольствия
Ливерпуль выплатит весь контракт Диогу Жоты его семье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.