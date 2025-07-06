Налог на тунеядство: кто поддерживает, а кто против? Удивительные цифры

Налог для тунеядцев: общество разделилось на два лагеря

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более половины населения России (59%) высказываются против введения налога для неработающих граждан.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вечный отпуск

Примерно треть (33%) скорее поддерживают такую инициативу, в то время как около 8% не смогли определиться со своим мнением. Такие данные были получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате телефонного опроса, охватившего 1600 россиян, достигших совершеннолетия. Данная мера предполагает обязательные налоговые выплаты для трудоспособных граждан, не имеющих официального трудоустройства.

Поддержка идеи о налоге на тунеядство возрастает с увеличением возраста респондентов. Среди представителей поколения Z, родившихся после 2001 года, большая часть (76%) выступает против этой меры. Поддержку выразил каждый пятый (19%), а 5% затруднились с ответом. В то же время, среди представителей "поколения застоя" (1948–1967 годов рождения) мнения разделились: 44% поддерживают налог на тунеядство, 47% выступают против, а 9% не имеют определенного мнения.

Вместе с тем, 57% опрошенных скорее негативно относятся к трудоспособным людям, сознательно избегающим работы. Нейтральную позицию занимают около 36%, а положительное отношение высказали лишь 4% респондентов. Около 3% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, если бы у респондентов была возможность жить, не работая, ею бы воспользовались только 13%. Подавляющее большинство (80%) утверждают, что продолжали бы работать при любых обстоятельствах. Лишь 7% респондентов не смогли дать однозначный ответ.

Аналитики ВЦИОМ напомнили участникам опроса о существовавших в СССР нормах, предусматривавших суровые наказания для "тунеядцев", и задали вопрос о необходимости принятия аналогичного закона в современной России. Мнения вновь разделились: 45% поддержали идею, 46% высказались против, а 9% затруднились с ответом, пишут "Ведомости".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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