Старейший спиртзавод России теперь в руках крупнейшего игрока

Сделка на 1,5 млрд: Ренессанс приобрёл Александровский спиртзавод

Компания "Ренессанс", один из крупнейших игроков на российском рынке спиртного, завершила сделку по покупке Александровского спиртзавода №14 в Пензенской области.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить около 1,5 млрд рублей.

Это уже второе приобретение "Ренессанса" за последний месяц: в июне компания приобрела воронежскую "Этанол спирт", продолжая расширять свои производственные мощности и региональное присутствие.

Генеральный директор "Ренессанса" Максим Текутьев отметил, что новый завод позволит компании расширить географию поставок. Ранее основные производственные площадки находились в Кабардино-Балкарии, а теперь добавится мощная база в Пензенском регионе.

Александровский спиртзавод имеет историю с 1895 года и специализируется на производстве спирта категорий "люкс" и "альфа". В 2024 году его выручка увеличилась почти на 18%, достигнув 1,12 млрд рублей, но чистая прибыль снизилась более чем на 22%, составив 155,5 млн рублей. За первые пять месяцев текущего года завод произвел около 450 тысяч декалитров спирта, что на 22% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишет "Ъ".

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