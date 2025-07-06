Кредитная история или доходы: что важнее для банков? Неожиданный ответ

В каких случаях банк одобрит кредит: советы от Никиты Чаплина

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Никита Чаплин, депутат Госдумы, рассказал, что для банков самым важным аргументом при рассмотрении кредитных заявок являются выписки с банковских счетов за последние 6-12 месяцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кредит

Он отметил, что регулярные поступления средств, даже без официальных документов о трудоустройстве, помогают банкам лучше понять реальные доходы заемщика.

Чаплин также добавил, что для тех, кто не может предоставить официальное подтверждение дохода, важным преимуществом становится хорошая кредитная история. Банки с большей охотой идут на сотрудничество с клиентами, которые уже зарекомендовали себя как ответственные заемщики. Депутат посоветовал самозанятым и фрилансерам заранее подготовить документы, подтверждающие регулярную уплату налогов, согласно "Ленте.ру"

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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