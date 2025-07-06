Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких случаях банк одобрит кредит: советы от Никиты Чаплина
Райан Рейнольдс получил Орден Канады: Блейк Лайвли не скрывала слёз гордости
Вкусная долма в кастрюле: рецепт с фаршем, рисом и виноградными листьями
Какую клемму снимать первой при отключении аккумулятора
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами
Курение под микроскопом: как сигареты оставляют кольца на зубах
Названы способы визуально увеличить маленький туалет
Классика и смелость: 5 цветов, которые превратят короткие ногти в произведение искусства
Пищевые добавки и их реальная польза: советы по выбору и безопасному употреблению

Миллиардный вопрос: как изменится судьба сети Rostic's

Сделка на миллиард рублей: как изменится Rostic's
2:00
Экономика

В ключевом франчайзинговом предприятии сети ресторанов быстрого питания Rostic's (действующей под управлением International Restaurant Brands, IRB) произошла смена акционеров. Согласно информации из системы СПАРК, оманская компания Isnad For Business (IFB) приобрела 12,75% в ООО "Кьюэсар инвестментс", которая является контролирующей организацией для ООО "Интернэшнл ресторант брэндс" — основной структуры, управляющей франшизой Rostic's.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Ранее указанный пакет акций принадлежал ООО СПН (ранее известному как ООО "Марафон СПН"), который до 2022 года находился под контролем структур, связанных с Marathon Group Александра Винокурова. В настоящее время владельцем компании является АО "ПА Техника", информация об акционерах которого не раскрывается. Глава IRB Артур Хафизуллин, владелец IFB Али Изхар, а также представитель Marathon Group не предоставили комментарии в ответ на запрос "Ъ".

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, общая стоимость бизнеса IRB может достигать 10 миллиардов рублей, а стоимость доли, переданной оманской компании, оценивается в 1 миллиард рублей.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов предполагает, что смена совладельцев в IRB могла произойти в рамках корпоративной реструктуризации. Однако, по его мнению, также возможен вариант рыночной сделки, при котором иностранные инвесторы решили вложить средства в развивающийся российский ресторанный рынок. Согласно данным Росстата, оборот ресторанного рынка в период с января по май 2025 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,62 триллиона рублей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Китай замедлил вращение Земли
Наука и техника
Китай замедлил вращение Земли Аудио 
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Последние материалы
Вкусная долма в кастрюле: рецепт с фаршем, рисом и виноградными листьями
Какую клемму снимать первой при отключении аккумулятора
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами
Курение под микроскопом: как сигареты оставляют кольца на зубах
Классика и смелость: 5 цветов, которые превратят короткие ногти в произведение искусства
Названы способы визуально увеличить маленький туалет
Пищевые добавки и их реальная польза: советы по выбору и безопасному употреблению
Укроп на зиму: удивительные способы сушки, которые изменят вашу кухню
Киркоров о Марго Овсянниковой и Бузовой: почему их нельзя сравнивать
Питомец оказался вне клетки после рейса в Читу — его встретили у самолёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.