Миллиардный вопрос: как изменится судьба сети Rostic's

Сделка на миллиард рублей: как изменится Rostic's

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ключевом франчайзинговом предприятии сети ресторанов быстрого питания Rostic's (действующей под управлением International Restaurant Brands, IRB) произошла смена акционеров. Согласно информации из системы СПАРК, оманская компания Isnad For Business (IFB) приобрела 12,75% в ООО "Кьюэсар инвестментс", которая является контролирующей организацией для ООО "Интернэшнл ресторант брэндс" — основной структуры, управляющей франшизой Rostic's.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Ранее указанный пакет акций принадлежал ООО СПН (ранее известному как ООО "Марафон СПН"), который до 2022 года находился под контролем структур, связанных с Marathon Group Александра Винокурова. В настоящее время владельцем компании является АО "ПА Техника", информация об акционерах которого не раскрывается. Глава IRB Артур Хафизуллин, владелец IFB Али Изхар, а также представитель Marathon Group не предоставили комментарии в ответ на запрос "Ъ".

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, общая стоимость бизнеса IRB может достигать 10 миллиардов рублей, а стоимость доли, переданной оманской компании, оценивается в 1 миллиард рублей.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов предполагает, что смена совладельцев в IRB могла произойти в рамках корпоративной реструктуризации. Однако, по его мнению, также возможен вариант рыночной сделки, при котором иностранные инвесторы решили вложить средства в развивающийся российский ресторанный рынок. Согласно данным Росстата, оборот ресторанного рынка в период с января по май 2025 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,62 триллиона рублей.

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