Минфин назвал прогноз роста ВВП на 2025 год — вот что ждёт экономику

Рост ВВП в 2025 году: оптимистичные прогнозы и реальные риски

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антон Силуанов, министр финансов РФ, сообщил, что в 2025 году рост российской экономики ожидается на уровне 1,5-2% ВВП.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Минэкономразвития, в свою очередь, предполагает более оптимистичный прогноз — рост ВВП до 2,5% по итогам 2025 года. За первые пять месяцев текущего года экономика России увеличилась на 1,5%, однако в мае наблюдалось замедление до 1,2% в годовом выражении. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, ранее отмечал, что экономика на грани рецессии, но ее можно избежать с правильной денежно-кредитной политикой.

Центральный банк России также ожидает, что рост экономики в 2025 году будет в диапазоне 1-2%. Банк подчеркнул, что после активного восстановления неизбежно следует замедление темпов роста. В июне ЦБ впервые за почти три года снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, заявила, что в июле может быть рассмотрено дальнейшее снижение ставки при отсутствии новых экономических шоков, пишет РИА Новости.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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