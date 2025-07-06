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Раскрыта опасная схема: почему рассрочка на жильё убивает рынок недвижимости

Рассрочка на жильё: почему она вредит рынку недвижимости
Экономика

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин высказал мнение о том, что рассрочка, как она существует сейчас, не приносит пользы.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

Он считает, что текущий объем рассрочки вредит доступности жилья и приносит выгоду в первую очередь банкам, которые зарабатывают на этой схеме с минимальными рисками. Для застройщиков же это создает серьезные проблемы, так как существует риск, что покупатели откажутся от квартир, и застройщики будут вынуждены сдавать их банкам с большими потерями.

По его словам, банки не рискуют и все равно получают прибыль, а застройщики сталкиваются с трудностями в запуске новых проектов. Стасишин также отметил, что если покупатель откажется от рассрочки, то банк заберет квартиры с дисконтом и закроет часть кредита, что не отразится негативно на банке.

Согласно данным Центробанка, рассрочка стала одним из основных способов оплаты квартир в 2025 году, составив около 40% сделок на первичном рынке. Это привело к росту неоплаченной цены жилья, и объем задолженности по рассрочке превысил 1 трлн рублей.

Минстрой ранее предупреждал застройщиков о том, что государство не будет их спасать в случае финансовых сложностей. Стасишин призвал девелоперов внимательно оценивать свои долговые обязательства и не финансировать текущие проекты за счет будущих. В Минстрое пообещали "разобраться" с теми, кто не прислушается к советам регуляторов и затянет сроки ввода домов в эксплуатацию.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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