ОПЕК+ готовит неожиданный шаг: что произойдёт с ценами на нефть

ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти на 550 тысяч баррелей в сутки

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

ОПЕК+ готовится к неожиданному шагу, который может изменить баланс на мировом нефтяном рынке. По информации Reuters, альянс рассматривает возможность увеличения добычи нефти на 550 тысяч баррелей в сутки с августа 2025 года, что превышает ранее запланированные 411 тысяч баррелей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтевышка

Почему это важно

С апреля 2025 года восемь стран ОПЕК+ - Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан и Алжир — начали поэтапное восстановление добычи после сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки, введённого в 2023 году. Ускорение темпов увеличения добычи связано с желанием вернуть утраченные рыночные позиции и ответить на рост предложения со стороны США и других производителей.

Что стоит за этим решением

Некоторые участники альянса, такие как Казахстан, превысили установленные квоты, что вызвало недовольство у других членов, строго соблюдающих договорённости. Это стало одной из причин пересмотра стратегии и возможного увеличения добычи.

Возможные последствия

Цены на нефть: Увеличение предложения может привести к снижению цен, особенно если спрос не будет расти пропорционально.

Рыночная доля: ОПЕК+ стремится укрепить свои позиции на фоне конкуренции с другими производителями.

Внутренние разногласия: Несоблюдение квот некоторыми странами может усилить напряжённость внутри альянса.

Окончательное решение по объёмам добычи на август будет принято на встрече ОПЕК+ 6 июля.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Геополи́тика (географи́ческая поли́тика, др.-греч. γῆ — земля, πολιτική — государственные или общественные дела) — направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных объединений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.